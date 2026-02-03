¡Ú½°±¡Áª¡ÛÊÔ½¸¤Ê¤·À¯¸«ÊüÁ÷¤Î¸«¤É¤³¤í¡¡¹â»Ô¼óÁê¤Ê¤¼£±Ç¯À¸µÄ°÷È´¤Æ¤¡¢É´ÅÄ¾°¼ù»á¤ÏÂæËÜ¤Ê¤·¤Ç¼ºÇÔ
¡¡½°±¡Áª¡Ê£¸ÆüÅê³«É¼¡Ë¤ÇÍ¸¢¼Ô¤ÎÈ½ÃÇ´ð½à¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬À¯¸«ÊüÁ÷¤À¡£»öÁ°¤ËÏ¿²è¤¹¤ë»ý¤Á¹þ¤ßÊý¼°¤¬¼çÎ®¤À¤¬¡¢½°±¡ÁªÈæÎã¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤ÎÏ¿²èÊý¼°¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤ë¡£¼ýÏ¿¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï£²²ó¤¤ê¡¢ÊÔ½¸¤Ê¤·¤Î¶ÛÄ¥´¶¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¿ÍÁª¤ä¹½À®¤«¤é³ÆÅÞ¤Î¿Í´ÖÀ¤äËÜ²»¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼«Ì±ÅÞ¡ÛÎòÂå¼óÁê¤Ï½÷ÀµÄ°÷¤È¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤¬´·Îã¤Ç¡¢´ßÅÄÊ¸Íº»á¤Ï¸µ£Ó£Ð£Å£Å£Ä¤Îº£°æ³¨Íý»Ò»á¡¢ÀÐÇËÌÐ»á¤Ï»°¸¶¤¸¤å¤ó»Ò»á¤òµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£½÷À½é¤Î¼óÁê¤È¤Ê¤Ã¤¿¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î¿ÍÁª¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥ÈÌò¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤ÏºòÇ¯¤Î»²±¡Áª¤Ç½éÅöÁª¤·¤¿£±Ç¯À¸µÄ°÷¤ÎÏÆ²í¾¼»á¡£ÅÞÆâ¤Ç¤Ï¡Ö¤Ê¤¼ÏÆ»á¡©¡×¤ÈÂçÈ´Å§¤Ëµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤â½Ð¤¿¤¬¡¢Á°È±¥Ñ¥Ã¥Ä¥ó¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÈÌ¾Á°¤«¤é¡¢·Ý¿Í¤Î¡Ö¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡×¥ï¥Ã¥¡¼¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë°¦ÕÈ¥¥ã¥é¤Ç¡¢À¯¸¢±¿±Ä¤äÀ¯ºö¤Ë¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¹â»Ô¼óÁê¤Î°ú¤Î©¤ÆÌò¤ò±é¤¸¤¿¡£
¡ÚÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡ÛÆÍÁ³¤Î²ò»¶ÁíÁªµó¤Ç½àÈ÷ÉÔÂ¤òÏªÄè¤·¤¿¤Î¤¬Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤¬¹çÎ®¤·¤¿ÃæÆ»¤À¡£À¯ºö°ìÃ×¤ËÉÔ°Â¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÌîÅÄ²ÂÉ§¡¢ÀÆÆ£Å´É×Î¾¶¦Æ±ÂåÉ½¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤´¤È¤Ë¸ß¤¤¤Ë¾ù¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¼çÄ¥¤äÀ¯ºö¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£¤ªÃã¤Î´Ö¤ä¥Í¥Ã¥È¤ÇÊúÊ¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏºÇ¸å¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡¢¡Ö¿¿¤óÃæ¤ÎÆ»¤È½ñ¤¤¤ÆÃæÆ»¤Ç¤¹¡£ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡¢Î¬¤·¤ÆÃæÆ»¤Î¸õÊä¼Ô¤Ë³§¤µ¤ó¤Î°ìÉ¼¤òÂ÷¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÀ¼¤ò¥Ï¥â¤é¤»¤¿¤¬¡¢Â©¤¬¹ç¤ï¤º¤Ë¥°¥À¥°¥À¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤Þ¤À»£±ÆÃæ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¼êÏÃÄÌÌõ»Î¤ËÀÆÆ£»á¤¬¤¹¤°¤µ¤ÞÆ¬¤ò²¼¤²¤ëÀ¿¼Â¤µ¤ò¸«¤»¡¢°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¤Ë¡Ö£Á£É¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¡ÖÃæÆÇÀ¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃÂê¤ò¤µ¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼ÒÌ±ÅÞ¡Û¥é¥µ¡¼¥ëÀÐ°æÉûÅÞ¼ó¤Ï¸ø¼¨Á°¤Î£Î£È£Ë¡ÖÆüÍËÆ¤ÏÀ¡×½Ð±é»þ¤Ë¼ê¸µ¤Î¸¶¹Æ¤òËÀÆÉ¤ß¤·¤Æ¡¢Â¾ÅÞ¤«¤éÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢À¯¸«ÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡ÖÊë¤é¤·¤¬¤¤Ä¤¤¤Î¤ËÀ¯¼£¤ÏÃ¯¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡×¤È¥«¥á¥éÌÜÀþ¤ÇÆ²¡¹¤¿¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£ÌîÅÞ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÀ¯¸«ÊüÁ÷¤Ï¥×¥í¥ó¥×¥¿¡¼¡Ê¸¶¹Æ±Ç¼Ìµ¡¡Ë¤¬»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡×¤È¥³¥Ã¥½¥ê¡£¥¿¥ì¥ó¥È¡¢ÇÐÍ¥¤Ç£´£°Ç¯°Ê¾å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¸Ø¤ë¤À¤±¤Ë±øÌ¾ÊÖ¾å¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ú¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¡Û½°±¡ÁªÄ¾Á°¤ËÂ¿È¯À¹ü¿ñ¼ð¤Î°ìÊâ¼êÁ°¤òÍýÍ³¤ËµÄ°÷¼¿¦¤·¡¢Áªµó¤Ë¤Ï¤«¤«¤ï¤é¤Ê¤¤¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤¿»³ËÜÂÀÏºÂåÉ½¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Ç¤Î¸¶È¯»ö¸Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë·ÝÇ½³¦¤«¤éÀ¯³¦¤ØÅ¾¿È¡¢¹ñ²ñ¤Ç¤Î¸É·³Ê³Æ®¤Ö¤ê¤Ê¤É¼«¿È¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖºÆ¤ÓÌá¤Ã¤ÆÍè¤ë¤Þ¤Ç¤ì¤¤¤ï¤ò¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÁ°ÀþÅ±Âà¤òÁ°¤Ë¥é¥¹¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆüËÜÊÝ¼éÅÞ¡Û¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤ò¤Ö¤Ã²õ¤¹¡ª¡¡ÃæÆ»Ï¢¹ç¤â¤Ö¤Ã²õ¤¹¡ª¡¡¤³¤Î£²¤Ä¤¬ÆüËÜ¤Î°¡×¤È¤Ö¤ÃÊü¤·¡¢Ë½Áöµ¤Ì£¤ÎÉ´ÅÄ¾°¼ùÂåÉ½¤òÍËÜ¹áÂåÉ½Âå¹Ô¤¬¤Ê¤À¤á¤ë¤ªÌóÂ«¤ÎÅ¸³«¡£ÂæËÜ¤Ê¤·¤Î¤Ö¤Ã¤Ä¤±ËÜÈÖ¤ÇÎ×¤ó¤À¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö£±²óÌÜ¤Î¼ýÏ¿¤Ç¡¢ÍËÜ¹áÂåÉ½Âå¹Ô¤¬»þ´Ö¤ò¸«¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¼ýÏ¿ÅÓÃæ¤ÇÀÚ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¼ºÇÔ¡×¡ÊÉ´ÅÄ»á¤Î£Ø¡Ë¡£¡Ö°ÜÌ±¤Ï¤â¤¦¤¤¤é¤ó¡×¤Î¼çÄ¥¤¬³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤ä¥Í¥Ã¥È¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢É´ÅÄ»á¤Ï¡ÖÂ¾¤ÎÀ¯ÅÞ¤È¤Ï°ìÌ£¤âÆóÌ£¤â°ã¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ÐÍè±É¤¨¤Ë¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡ÚÂ¾¤ÎÀ¯ÅÞ¡Û¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ï¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤ÈµíÅÄçýÍ§»²±¡µÄ°÷¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¡£¸µ£Î£È£Ë¥¢¥ÊµíÅÄ»á¤Î¿Ê¹Ô¤À¤±¤ËÀ¯¸«ÊüÁ÷¤é¤·¤¤²¦Æ»´¶¤ò¸«¤»¤¿¡£°Ý¿·¤ÏµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¤ÈÆ£ÅÄÊ¸Éð¶¦Æ±ÂåÉ½¤Îµ÷Î¥¤Î¶á¤µ¤ËÌ¡ºÍ¥³¥ó¥Ó¤Î¤è¤¦¤À¤È¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¤â¡£µÄÀÊÂçÉýÁý¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë»²À¯ÅÞ¡¢¥Á¡¼¥à¤ß¤é¤¤¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¿ÀÃ«½¡Ê¾ÂåÉ½¡¢°ÂÌîµ®ÇîÂåÉ½¤Î°ì¿Í¸ì¤ê¤Ç¤È¤¦¤È¤¦¤ÈÀ¯ºö¤òÁÊ¤¨¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¶¦»ºÅÞ¤ÏÅÄÂ¼ÃÒ»Ò°Ñ°÷Ä¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»³ÅºÂóÀ¯ºö°Ñ°÷Ä¹¤ÈµÈÎÉ¤è¤·»Ò»²±¡µÄ°÷¤Î¼ã¼ê¥³¥ó¥Ó¤¬µ¤Àª¤ò¾å¤²¤¿¡£¸ø¼¨£²ÆüÁ°¤Ë·ëÅÞ¤·¤¿¤æ¤¦¤³¤¯Ï¢¹ç¤Ï¸¶¸ý°ìÇî¡¢²ÏÂ¼¤¿¤«¤·Î¾¶¦Æ±ÂåÉ½¤¬¡Ö£³£°Ç¯Á°¤Ë¹ñ²ñ£Ç¥á¥ó¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÀ¯³¦¤Î°Âå´±¤¬¤¤¤ë¡£¤º¤¤¤Ö¤óÂç¿Ã¤Î¥¯¥Ó¤â¼è¤Ã¤¿¡×¤È½Ð²ñ¤¤¤«¤é¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢²¿¤«¤È¥¿¥Ö¡¼»ë¤µ¤ì¤¬¤Á¤ÊºâÌ³¾Ê¤ä¥ï¥¯¥Á¥óÌäÂê¤Ê¤É¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ýÏÀ¤ËÀÚ¤ê¹þ¤ó¤À¡£Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¼çÄ¥¤¬ÊÂ¤Ó¡¢Í¸¢¼Ô¤Ï¤¤¤«¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤«¡£