2月11日よりABEMAで無料放送されるオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム 2』。

モテを自覚している16人の恋愛強者がハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1 モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム』の続編で、2025年2月に放送されたシーズン1はABEMA開局以降に放送されたABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショーのシーズン1としては最多視聴数を記録し、番組関連動画の総再生数が1億回を突破した。

今回のシーズン2では、お笑いコンビ・霜降り明星のせいや、タレントのYOU、タレントの谷まりあ、菊池風磨がMCを務め、参加者は元AKB48や元『テラスハウス』メンバーなど、今回も粒ぞろいだ。リアルサウンドテックでは番組放送に先駆けて参加者全員へのインタビューを行った。今回はもえ（川瀬もえ）のインタビューをお届けする。（編集部）

■「東京のモテる人たちには出会い尽くした」

ーーまずは番組に参加することになったきっかけ、応募の理由を教えてください。

もえ：これまでの人生ずっとモテてきたので、東京のモテる人たちには出会い尽くしてしまったなっていう風に感じていて。ちょうど東京を制覇したくらいのタイミングで今回の番組のお話を聞いたので、「もう、これは私がまだ出会ったことのない、交わってこなかった強者たちに会えるんじゃないか。その人たちの中で、自分がどれぐらいモテるのかも気になる」と思って参加を決めました。

ーー前回の『ラブパワーキングダム』にはどんな印象を持ちましたか。

もえ：結構プライベートのお友達がたくさん出ていたので、その視点でもすごく面白かったですし大好きな番組です。特に前回のメンバーの中では、もともと友人の瀧山あかねちゃんの魔性っぷりが印象に残っています（笑）。普段友人としてはあまり見る機会がない、男性に対して攻めてる姿とかしたたかに動いてる様子を見て、すごく勉強にもなりましたね。今回参加する前にも、あかねちゃんからは「もえはそのままでいれば大丈夫だよ」という言葉をもらいました。あとは、「『モテ』ってなんなんだろう」みたいなことを結構考えさせられた番組で、そこが他の恋リアにない特徴だなと思います。

ーー今回の参加者をみた上での印象は？

もえ：本当に男性メンバーも女性メンバーもみんなキラキラしていて。2週間を通して朝から夜まで時間を共にしていると、本当に1人1人のそれぞれの魅力が日々伝わってくるんですね。「こんな可愛い一面もあるんだ」とか、「こういう良さがあるんだ」っていうのをちゃんと感じられる時間で。すごくそこが嬉しかったし、そういう自分とは違うメンバーたちの中にいるからこそ、自分の魅力も客観的に比べて見ることもできました。自分自身の強みについては、溢れ出る母性と包み込んであげる優しさだと思っています！

■「常に5～6人は私のことを好き」

ーー『ラブパワーキングダム』は“モテ”を自認する方々のみが参加する番組ということなので、”モテ武勇伝”を聞かせてください。

もえ： 異性に告白されるのは私にとってはもう日常茶飯事すぎて、あんまり意識もしていないんですよね。基本的には男性はみんな私のことが好きだと思っているし、常に5～6人は私のことを好きな人が身近にいるっていう感覚はずっとあって。私が「何かしたいな」とか「これいいな」とかってポロッと言っちゃったら、それはもう男性たちの手によってすぐ叶っちゃうので。あまり迂闊に言わないようにしています。

ーー実際に参加してみて感じたこと、ご自身が考える見どころを教えてください。

もえ：この番組は純粋に恋愛をする普通の恋愛リアリティーショーとは違って、騙し合いや嘘もあるんですよね。そのゲーム性も番組のキモだと思うんですけど、その中で結構自分の中でいっぱいいっぱいになっちゃったりとかもして。「脱落せずに生き残らなきゃいけない」とか、恋愛を純粋にする以外の葛藤がいっぱいあったんです。

でも、そのおかげで自分の人間らしさみたいなものが表に出たところもたくさんあって。私は見た目や雰囲気のせいもあって「高嶺の花」みたいな風に思われやすいんですけど、実際は全くそんなことないんです。そういう自分自身の人間らしい素の部分が、今回の番組で皆さんに「面白いな」って感じてもらえたり、親近感を持ってもらえたら私としては嬉しいですね。メンバーの中で一番体も張ったかもしれません（笑）。

他のメンバーも本当に様々な系統の人がいて、みんな違う魅力を持っているので、参加者1人ずつをしっかりと見て愛してもらえたらいいなって思います。

（文＝リアルサウンドテック編集部）