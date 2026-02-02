ビールや発泡酒、ウイスキーやノンアルなどがAmazonで最大21%OFFに【本日まで】
「Amazon スマイルSALE」が、2026年2月2日（月）23:59まで開催中です。今回は、ビールや発泡酒、ウイスキーやノンアルなどのお酒類をご紹介。Amazonで注文すれば、玄関先まで届けてくれるのでとても助かりますよ。

洗練されたクリアな味の辛口ビール「アサヒ スーパードライ」


スーパードライ

スーパードライ アサヒ ビール 350ml×24本 辛口<生>

4,790円 → 4,498円（6%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


スーパードライ

スーパードライ アサヒ ビール 500ml 24本 【新・辛口 生ビール】

6,183円 → 5,873円（5%オフ）

どんな食事にも合う「サッポロ 生ビール 黒ラベル」


黒ラベル

サッポロ 生ビール 黒ラベル 350ml 缶 24本 ビール ケース買い

4,775円 → 4,550円（5%オフ）

ビールに近い味わいが楽しめて糖質70%オフ 。「キリン 淡麗グリーンラベル」


GREEN LABEL(グリーンラベル)

GREEN LABEL(グリーンラベル) キリン ビール350ml×24本 淡麗グリーンラベル 発泡酒 糖質70%オフ

3,889円 → 3,589円（8%オフ）

しっかりした麦の味わい。糖質0の「アサヒスタイルフリー<生>」


スタイルフリー

スタイルフリー アサヒビール 発泡酒 350ml×24本 糖質ゼロ

3,896円 → 3,545円（9%オフ）

麦のうまみと澄んだ味わいを引き出した「キリン 一番搾り生ビール」


一番搾り

一番搾り キリン ビール350ml×24本 生ビール

4,807円 → 4,498円（6%オフ）

丁寧に造り込んだ力強いコクと飲みごたえ「本麒麟 第3のビール」


本麒麟

本麒麟 キリン ビール350ml×24本 発泡酒新ジャンル

3,862円 → 3,664円（5%オフ）

プリン体0×糖質0を実現。「キリン 淡麗プラチナダブル」


淡麗プラチナダブル

淡麗プラチナダブル キリン ビール350ml×24本 発泡酒新ジャンル プリン体ゼロ 糖質ゼロ

3,877円 → 3,675円（5%オフ）

口当たりの良い泡立ちと爽快な刺激を追及。「サントリー 角ハイボール」


角ハイボール

角ハイボール [サントリー ウイスキー ハイボール 日本 350ml×24缶]

4,764円 → 4,345円（9%オフ）

果実そのままの美味しさ。「キリン本搾りチューハイ グレープフルーツ」


KIRIN本搾り

KIRIN本搾り チューハイ350ml×24本 キリン 本搾りチューハイ グレープフルーツ サワー 酎ハイ お酒

3,390円 → 3,098円（9%オフ）

やわらかな香りと、まろやかな味わいを堪能できる「ブラックニッカ」


Nikka

ブラックニッカ ウイスキー4000ml ブラックニッカ クリア 【ウイスキー 日本 】

4,265円 → 3,983円（7%オフ）

角ハイボールでおなじみ、ウイスキーのロングセラーブランド「角瓶」


角瓶

角瓶 2700ml [サントリー ウイスキー 日本 大容量]

6,060円 → 5,690円（6%オフ）

ビールが好きだけど、内臓脂肪が気になる人に


オールフリー

からだを想う オールフリー 350ml 24本 6缶包材無【内臓脂肪を減らす】 [ サントリー ノンアルコール ビール ]

3,176円 → 2,503円（21%オフ）

その他のおすすめ商品


GREEN'S FREE(グリーンズフリー)

GREEN'S FREE(グリーンズフリー) キリン ノンアルコールビール350ml×24本 ノンアル 3種ホップ香る 爽やかな味わい

2,899円 → 2,498円（14%オフ）

ASAHI ZERO

【味にこだわる人の、革新的なおいしさのゼロ】アサヒ ゼロ [ ノンアルコール ] 350ml×24本

3,759円 → 3,490円（7%オフ）

OZA SODA（オウザソーダ）

炭酸水 OZA SODA 強炭酸水 500ml×24本 (500ml×24本, レモン)

1,417円 → 1,199円（15%オフ）

OZA SODA（オウザソーダ）

炭酸水 OZA SODA 強炭酸水 500ml×24本 (500ml×24本, シリカ)

1,516円 → 1,244円（18%オフ）

※お酒は20歳になってから。飲酒運転は法律で禁止されています。妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪影響を与えるおそれがあります。お酒は適量を。飲んだ後はリサイクル。

ポイントアップキャンペーンのエントリー受付中


キャンペーン期間中、エントリーして合計10,000円以上のご購入を対象にポイント還元率がアップします。

