[2.1 ラ・リーガ第22節](サン・マメス)

※29:00開始

<出場メンバー>

[アスレティック・ビルバオ]

先発

GK 1 ウナイ・シモン

DF 4 アイトール・パレデス

DF 12 ヘスス・アレソ

DF 17 ユーリ・ベルチチェ

DF 19 アダマ・ボイロ

MF 7 アレックス・ベレンゲル

MF 10 ニコラス・ウィリアムス

MF 18 ミケル・ハウレギサル

MF 20 ウナイ・ゴメス

MF 30 アレハンドロ・レゴ

FW 11 ゴルカ・グルセタ

控え

GK 27 アレックス・パディージャ

DF 2 アンドニ・ゴロサベル

DF 47 Iker Monreal

MF 6 ミケル・ベスガ

MF 16 イニゴ・ルイス・デ・ガラレタ

MF 23 ロベルト・ナバーロ

MF 44 Selton Sánchez

FW 9 イニャキ・ウィリアムス

FW 22 ニコ・セラーノ

FW 25 ウルコ・イゼタ

FW 31 Asier Hierro

監督

エルネスト・バルベルデ

[ソシエダ]

先発

GK 1 アレックス・レミロ

DF 2 ジョン・アランブル

DF 5 イゴール・スベルディア

DF 17 セルヒオ・ゴメス

DF 31 ジョン・マルティン

MF 4 ジョン・ゴロチャテギ

MF 11 ゴンサロ・ゲデス

MF 15 パブロ・マリン

MF 18 カルロス・ソレール

FW 10 ミケル・オヤルサバル

FW 24 ルカ・スチッチ

控え

GK 32 アイトール・フラガ

DF 3 アイエン・ムニョス

DF 6 アリツ・エルストンド

DF 20 アルバロ・オドリオソラ

MF 8 ベニャト・トゥリエンテス

MF 12 ヤンヘル・エレーラ

MF 23 ブライス・メンデス

FW 9 オーリ・オスカールソン

FW 19 ジョン・カリカブル

FW 22 Wesley

FW 26 ダニ・ディアス

FW 47 J. Ochieng

監督

ペッレグリーノ・マタラッツォ

