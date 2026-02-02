ビルバオvsソシエダ スタメン発表
[2.1 ラ・リーガ第22節](サン・マメス)
※29:00開始
<出場メンバー>
[アスレティック・ビルバオ]
先発
GK 1 ウナイ・シモン
DF 4 アイトール・パレデス
DF 12 ヘスス・アレソ
DF 17 ユーリ・ベルチチェ
DF 19 アダマ・ボイロ
MF 7 アレックス・ベレンゲル
MF 10 ニコラス・ウィリアムス
MF 18 ミケル・ハウレギサル
MF 20 ウナイ・ゴメス
MF 30 アレハンドロ・レゴ
FW 11 ゴルカ・グルセタ
控え
GK 27 アレックス・パディージャ
DF 2 アンドニ・ゴロサベル
DF 47 Iker Monreal
MF 6 ミケル・ベスガ
MF 16 イニゴ・ルイス・デ・ガラレタ
MF 23 ロベルト・ナバーロ
MF 44 Selton Sánchez
FW 9 イニャキ・ウィリアムス
FW 22 ニコ・セラーノ
FW 25 ウルコ・イゼタ
FW 31 Asier Hierro
監督
エルネスト・バルベルデ
[ソシエダ]
先発
GK 1 アレックス・レミロ
DF 2 ジョン・アランブル
DF 5 イゴール・スベルディア
DF 17 セルヒオ・ゴメス
DF 31 ジョン・マルティン
MF 4 ジョン・ゴロチャテギ
MF 11 ゴンサロ・ゲデス
MF 15 パブロ・マリン
MF 18 カルロス・ソレール
FW 10 ミケル・オヤルサバル
FW 24 ルカ・スチッチ
控え
GK 32 アイトール・フラガ
DF 3 アイエン・ムニョス
DF 6 アリツ・エルストンド
DF 20 アルバロ・オドリオソラ
MF 8 ベニャト・トゥリエンテス
MF 12 ヤンヘル・エレーラ
MF 23 ブライス・メンデス
FW 9 オーリ・オスカールソン
FW 19 ジョン・カリカブル
FW 22 Wesley
FW 26 ダニ・ディアス
FW 47 J. Ochieng
監督
ペッレグリーノ・マタラッツォ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります