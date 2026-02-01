◇別府大分毎日マラソン （１日、大分市高崎山うみたまご前スタート、別府市亀川漁港前折り返し、大分市ジェイリーススタジアムゴール＝４２・１９５キロ）

エチオピアのゲタチョウ・マスレシャ（２５）が２時間６分４９秒で優勝。吉田祐也（２８）＝ＧＭＯインターネットグループ＝が２時間６分５９秒で日本人トップの２位。青学大の「シン・山の神」黒田朝日（４年）が２時間７分３秒で日本人２位の３位に続いた。

吉田、黒田朝に加え、日本人３位の福谷颯太（２５）＝黒崎播磨＝、同４位の井上大仁（３３）＝三菱重工＝、同５位の古賀淳紫（きよし、２９）＝安川電機＝、同６位の溜池一太（中大４年）の６人が、日本人６位以内で２時間９分以内の条件をクリアしてＭＧＣ（２８年ロス五輪マラソン日本代表選考会、２７年秋開催予定）出場権を獲得した。

今年の箱根駅伝２区で６位と力走した溜池は２時間７分５９秒で走破し、２００３年びわ湖毎日マラソンで藤原正和監督（４４）がマークした２時間８分１２秒の中大記録を２３年ぶりに更新した。「初マラソンなので、どれくらいのタイムを出せるのか、分かりませんでした。藤原さんの中大記録は知りませんでした」と溜池は冷静に話した。

溜池のタイムは日本人学生歴代５位の好記録。ただ、溜池は記録より順位を意識してレースを進めたという。「日本人６位以内でＭＧＣ出場権を取れたことは良かった。今回は、これで満足しています」と自己評価した。

同じ大学４年生の黒田朝日と３５キロ過ぎまで競り合ったが、３５キロから４０キロの５キロのラップタイムは１５分２３秒でしのいだ黒田朝日に対して１５分５５秒を要した。最終的に５６秒差で敗れた。「今は（黒田朝日が）格上ということは受け入れています。将来、並べられるようになりたい」と溜池は真摯（しんし）に話した。

中大は、白川陽大（４年）も２時間８分４８秒で日本人８位の全体１０位と健闘した。今回の箱根駅伝では９区に登録されたが、当日変更でエースの吉居駿恭（４年）に代わり、出番なしとなったが、約１か月後のフルマラソンで日本人学生歴代１０位の好記録を残し、学生ランナーとして有終の美を飾った。