世界王者が指導！トライフォース神戸

全国60拠点を展開するブラジリアン柔術アカデミー「トライフォース」。

2025年12月、神戸エリア初の拠点となる「トライフォース神戸」がオープンしました。

オープン以降、初心者から経験者まで幅広い層の入会が続き、神戸エリアにおける新たな格闘技・スポーツの拠点として注目を集めています。

トライフォース神戸

所在地：神戸市中央区元町通4-6-17 メゾンドール元町1F

アクセス：

神戸高速線「花隈駅」徒歩1分地下鉄海岸線「みなと元町駅」徒歩2分JR「元町駅」徒歩6分地下鉄西神・山手線「県庁前駅」徒歩8分

営業時間：平日19時〜22時／土曜13時〜18時／日曜11時〜13時

月会費：月額4,400円〜15,400円(税込)

公式Instagram： https://www.instagram.com/triforce_kobe?igsh=ZzhzdG5uc3M5bW82

神戸元町にオープンしたブラジリアン柔術アカデミーです。

複数の駅から徒歩圏内で、アクセスしやすい立地です。

清潔感のあるエントランスが迎えてくれます。

オープニングセレモニー

2026年1月12日(月・祝)には、「トライフォース神戸」にてオープニングセレモニーが開催されました。

当日は、全国各地のトライフォース支部からインストラクター・会員あわせて約50名が神戸に集まり、新拠点の門出を祝いました。

セレモニーでは、代表・早川 光由氏による挨拶や、鏡割り、交流スパーリングなども行われ、支部の垣根を越えた一体感のあるイベントとなりました。

初心者から経験者まで幅広く対応

オープン後は、多様な目的を持つ入会者が集まっています。

格闘技未経験の初心者健康や運動不足解消を目的とした社会人競技志向の経験者格闘技をやってみたい小中学生

トライフォース独自の体系化されたカリキュラムにより、「何から始めればいいかわからない」という初心者でも安心して学べる点が、高く評価されています。

クラスでは、インストラクターから丁寧な指導を受けられます。

女性会員も在籍しており、性別を問わず柔術を楽しめます。

キッズクラスもあり、小中学生も練習に励んでいます。

ヘッドインストラクター 澤田 伸大氏

「トライフォース神戸」のヘッドインストラクターは澤田 伸大氏が務めます。

澤田 伸大氏は2018年、世界ノーギ柔術選手権アダルト黒帯で日本人男子初の世界王者に輝いた実績を持つインストラクターです。

本部チーフインストラクターとして長年指導を行い、2025年より関西エリア部長／トライフォース大阪支部長に就任。

2025年12月より、トライフォース神戸ヘッドインストラクターを兼任しています。

2月限定 オープン記念入会キャンペーン

「トライフォース神戸」では、オープンを記念して2026年2月に入会キャンペーンを実施します。

キャンペーン概要

期間：2026年2月1日〜2月末日

内容：入会金＋2月分の月会費で、最大25,300円の初期費用が無料になります。

適用条件：アカデミーまたはオンラインショップにて柔術着と帯をご購入ください。

※年間一括払いをご利用の場合は、10ヶ月分をお支払いとなり、月会費はキャンペーン開始月の13ヶ月後からの発生となります

初心者向け無料体験会

柔術が初めての方や、アカデミーの雰囲気を知りたい方に向けて、無料体験会も実施しています。

実際のクラスを体験しながら、インストラクターから直接指導を受けることができる内容です。

2月の開催日時

1月24日 (土)1月31日 (土) 13:30 〜 14:301月31日 (土) 16:45〜17:45（キッズクラス）2月14日 (土) 12:00 〜 13:002月15日 (日) 13:45 〜 14:452月21日 (土) 15:15 〜 16:152月21日 (土) 16:45〜17:45（キッズクラス）2月22日 (日) 11:00 〜 12:00

この体験会では、通常カリキュラムをお休みして、体験者向けの特別プログラムを行います。

中学生以上が対象で、一人様一回に限り参加可能です。

