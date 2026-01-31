寿司「まつり寿司」とタコス「TEBA TACO」の2店舗オープン！道頓堀 屋台村 祭

大阪・心斎橋で人気の飲食施設「道頓堀 屋台村 祭」。

「1年中お祭りを楽しめる」をコンセプトに、大阪グルメや様々な伝統芸能に触れることができる人気のスポットです。

そんな「道頓堀 屋台村 祭」に、2026年2月1日(日)から新たに寿司「まつり寿司」とタコス「TEBA TACO」の2店舗がオープンします。

道頓堀 屋台村 祭

オープン日：2024年10月23日

場所：大阪府大阪市中央区宗右衛門町7-7

入場料：無料

提供メニュー料金：400円〜3,800円(税込)

営業時間：16:00〜23:30

定休日：年中無休

アクセス：地下鉄御堂筋線「なんば駅」より徒歩5分

対応決済方法：現金、各種クレジットカード (Visa／Mastercard／JCB／AMERICAN EXPRESS など)、電子マネー(交通系ICカード、PayPay、楽天ペイ、LINE Pay など)、QRコード決済対応

大阪グルメを堪能できる飲食施設として人気の「道頓堀 屋台村 祭」。

「1年中お祭りを楽しめる」をコンセプトに、定期的に施設で行われるイベントでは様々な伝統芸能に触れることができます。“食”と”和文化”が融合した唯一無二の空間で忘れられないひとときを楽しめます。

大阪有数の観光地である道頓堀に位置する「道頓堀 屋台村 祭」。

2024年10月のグランドオープン以降、常に話題となっておりメディアにも度々取り上げられている人気の飲食施設です。

大きな提灯がトレードマークの外観が目印です。

道頓堀 屋台村 祭「TEBA TACO」

本格タコスと手羽先やロコモコ丼が楽しめる「TEBA TACO」。

TEBA TACOについて

本格タコスを楽しめる「TEBA TACO」では、チキン・ポーク・和牛と3種類の絶品タコスを味わうことができます。

メキシコ料理のタコスと和牛の組み合わせは、まさに屋台村ならではとなっており食欲をそそる1品です。

その他にも、餃子あん・ノーマルと2種類の味を楽しめる手羽先やロコモコ丼など、大人から子供まで大満足のラインナップとなります。

道頓堀 屋台村 祭「まつり寿司」

日本各地の海の幸を堪能できる「まつり寿司」。

まつり寿司について

日本各地の海の幸を、一貫一貫に凝縮した絶品寿司が堪能できる「まつり寿司」では、ネタの鮮度と職人技に徹底的に拘り、伝統と創造性が融合した本格寿司をご提供いたします。

2026年1月29日からプレオープンします。

単品メニューに加えて、難波・戎・宗右衛門・道頓堀・大阪祭りとランクごと5種類のセットメニューも用意されており、充実の内容です。

食と和文化が融合した唯一無二の空間

「まつり寿司」の目の前には屋台村の名物ともなっている特設ステージがあります。

定期的に行われる迫力の和文化イベントを見ながら食事を楽しむこともできます。

“食”と”和文化”が融合した唯一無二の空間で忘れられないひとときを過ごせます。

道頓堀川を一望できる人気のテラス席も完備されています。

各種SNS・公式HPではイベントや各店舗の情報を随時発信しています。

本格的なタコスや寿司が加わり、さらに楽しみ方が広がった「道頓堀 屋台村 祭」の紹介でした。

