完全復帰も近いか──。女優・唐田えりか（28）が、ドラマ『101回目のプロポーズ』（フジテレビ系・1991）の続編『102回目のプロポーズ』でヒロインを務めることが決まっているほか、1月23日に公開された映画『恋愛裁判』にも出演している。

唐田は2020年、映画『寝ても覚めても』（2018）で共演した俳優・東出昌大（37）との不適切な関係が報じられ、約1年半、活動を休止。2021年に短編映画で女優業に復帰すると、2024年にはNetflixシリーズ『極悪女王』でハードなプロレスシーンに体当たりで挑み、話題を呼んだ。芸能関係者が語る。

「不祥事によって、一時は芸能界引退も危ぶまれた唐田さんですが、復帰後は高い演技力によって"再評価路線"に突入しています。2024年にはフジテレビのドラマ『嘘解きレトリック』で、チョイ役ながら地上波復帰を果たしました。次なる『102回目のプロポーズ』はヒロイン役というメインどころ。地上波放送も予定されているのでいよいよ"完全復帰"となります。

ただ、ネガティブなイメージが払拭できているとはいえないよう。『極悪女王』では、役柄に合わせて10kg近い激太りをしたことが"みそぎ"とも言われていましたが、一つ一つの仕事に誠実に向き合っていくしかないと考えているようです」

そんななか、映画『恋愛裁判』で演じた役が波紋を広げているという。

「唐田さんは、恋愛スキャンダルを起こしたアイドルに対し、民事訴訟を起こす芸能事務所のマネージャー役。自身も恋愛スキャンダルの経験があることから、『意味深なキャスティング』だと世間で話題ですが、唐田さんは自らオーディションに挑んで出演を決めたようです。

この作品は、現実に起きた事例を基に、監督が問題意識を持って構想から10年かけて制作したそう。唐田さんも監督の思いに共感するところがあったのではないでしょうか」（同前）

そんな唐田だが、撮影現場では感情が溢れる一幕もあったという。

「裁判所のシーンの撮影時、現場の思いつきでマネージャー役の唐田さんを傍聴席に座らせることになったそうです。

被告として証言台に立つアイドルの後ろに座っていた唐田さんですが、撮影中に感情移入して泣き出してしまったそうです。監督が『ここで泣いて』という指示を出したわけではなく、あくまでアドリブで、本人の意思だったとのこと。そのシーンは編集の時にカットされてしまったようですが、唐田さんにも並々ならぬ思いがあったということでしょうね」（同前）

"異議ナシ！"の熱演だったようだ。