加藤清史郎が主演を務める4月期の日本テレビ系木曜ドラマ『君が死刑になる前に』（23時59分〜）で、唐田えりかがヒロイン役を務めることが発表された。【写真】『極悪女王』で10キロ増量した唐田えりか現在と過去を舞台に、連続殺害事件の裏に隠された真相を追う完全オリジナルの本格サスペンス作品。唐田は教師連続殺害事件の罪で死刑が執行される大隈汐梨を演じる。批判が減少した理由は唐田は今回の役を演じるにあたり、