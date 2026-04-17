4月期のドラマ『102回目のプロポーズ』（FOD／フジテレビ）や『君が死刑になる前に』（読売テレビ・日本テレビ）で地上波に戻ってきた女優の唐田えりか。見事な演技が話題となり、ネットメディアのインタビューに多数登場している。「インタビューではドラマの役作りや共演者との交流などについて話していることが多く、地上波から消える原因となった東出昌大さんとの3年にわたる不倫劇については触れていません。当時、東出さん