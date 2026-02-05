やっぱりかわいい「本日はたくさんの方にお越しいただき、本当に嬉しく思います。最後まで楽しんでいってください。よろしくお願いします」映画館に集まった大勢の観客の前で落ち着いた口調で挨拶したのは、俳優の唐田えりか（28）だ。１月23日、『TOHOシネマズ日比谷』で映画『恋愛裁判』の初日舞台挨拶が行われ、主演の齊藤京子（28）や津田健次郎（54）、深田晃司監督などと共に、唐田が登壇した。「同映画は、’15年に起きた『