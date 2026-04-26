Netflixシリーズ『極悪女王』でよしもと所属のお笑い芸人・マリーマリーのえびちゃんと仲良くなったという唐田えりかさん。前編「プロデューサーに『あななたち二人はさすがにうるさい』と怒られた唐田えりかを支えた『極悪女王』での出会い」では、二人のオーディションでの出会いがつづられました。後編では、唐田さんがえびちゃんに「見られて恥ずかしいことは何もないと思った」という、ある夜のことを振り返ります。人生で