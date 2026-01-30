声優・三ツ矢雄二、泥酔で転倒し大けが 鼻を骨折…写真で重症報告「まぶたを４ハリ縫って」「早急に手術が必要」
声優の三ツ矢雄二が30日、自身のXを更新。泥酔して転倒し、鼻の骨が折れるなどの重傷だと説明した。
【写真】顔面崩壊…まぶたが腫れ鼻も骨折 痛々しい姿の三ツ矢雄二
Xでは写真付きで「27日に泥酔して転倒、かなり激しく頭を打ったみたいで気絶。次目が覚めたら、病院のベッドで治療中でした。救急車で運ばれたのかなあ？覚えてない。目覚めた時、身体中が痛かったです」と報告。
投稿した写真では、目の周りが大きく腫れ、鼻もケガした痛々しい三ツ矢の姿を見ることができ、「おでこがえぐれて、まぶたを４ハリ縫って、鼻の骨が折れてました。両膝も両肘も手のひらも激痛。脳内に出血も見られたそうです。打ち所が悪かったら死んでたかもね。鼻の骨折は早急に手術が必要だそうで、スケジュールのやりくりを今からします。何ともトホホです。『酒は飲んでも飲まれるな』ですね」と伝えた。
三ツ矢はアニメ『タッチ』上杉達也役、『キテレツ大百科』トンガリ役などで知られる声優で、バラエティー番組出演や音響監督などの仕事でも活躍している。
【写真】顔面崩壊…まぶたが腫れ鼻も骨折 痛々しい姿の三ツ矢雄二
Xでは写真付きで「27日に泥酔して転倒、かなり激しく頭を打ったみたいで気絶。次目が覚めたら、病院のベッドで治療中でした。救急車で運ばれたのかなあ？覚えてない。目覚めた時、身体中が痛かったです」と報告。
投稿した写真では、目の周りが大きく腫れ、鼻もケガした痛々しい三ツ矢の姿を見ることができ、「おでこがえぐれて、まぶたを４ハリ縫って、鼻の骨が折れてました。両膝も両肘も手のひらも激痛。脳内に出血も見られたそうです。打ち所が悪かったら死んでたかもね。鼻の骨折は早急に手術が必要だそうで、スケジュールのやりくりを今からします。何ともトホホです。『酒は飲んでも飲まれるな』ですね」と伝えた。
三ツ矢はアニメ『タッチ』上杉達也役、『キテレツ大百科』トンガリ役などで知られる声優で、バラエティー番組出演や音響監督などの仕事でも活躍している。