【カヨコ(ドレス) メモリアルロビーVer.】 9月 発売予定 価格：22,000円

Solarainは、フィギュア「カヨコ(ドレス) メモリアルロビーVer.」を9月に発売する。価格は22,000円。

本商品はゲーム「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」より、便利屋68の課長「カヨコ」を1/7スケールフィギュア化したもの。黒いリボンで束ねたモノトーンのロングヘアと、肩まわりを美しく見せるブラック×グレーのキャミソールドレス姿が再現されている。

階段台座は、メモリアルロビーで夕陽を背に先生と過ごした一瞬を思わせる情景を演出している。

階段に腰を掛け、膝に手を添えたリラックスしたポーズに、脱ぎかけのカーディガンが柔らかく広がり、特徴的な片側の翼には淡い紫色の彩色が施されている。

鎖骨のほくろ、ピアスやチョーカー、黒いネイルなど、カヨコならではの要素も表現され、「微笑み顔」パーツも付属する。

スケール：1/7

サイズ：全高約216mm

(C) 2026 NEXON Games Co., Ltd. All Rights Reserved.