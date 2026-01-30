¤Ê¤«¤ä¤Þ¤¤ó¤Ë·¯¡¢ÌÜ¹õÏ¡¤Î¡í¿©Íß¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡í¤ªÇº¤ß¤Ë¥º¥Ð¥ê²óÅú¡¡¤¯¤ï¤Ð¤¿¤ê¤¨¤â¶¦´¶¡Ö»ä¤â¤½¤ì¤Ç10ÔÁé¤»¤Þ¤·¤¿¡×¡ÚÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡Û
¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë²¿ÅÙ¤âºÃÀÞ¤·¤Æ¤¤¿¿Í¤Ç¤â»Ï¤á¤é¤ì¤ëÀ¤³¦°ì´ÊÃ±¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò³«È¯¤¹¤ë¤Ê¤«¤ä¤Þ¤¤ó¤Ë·¯¤¬¡¢1·î25ÆüÊüÁ÷¤Î¡ÖÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡×¤Î¿Íµ¤´ë²è¡ãÇ®·ì¼ø¶È¡ä¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¡ÈÀ¤³¦°ì¥é¥¯¤Ê¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈË¡¡É¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢¡ÈÆÃÂÔÀ¸¡É¤È¤·¤ÆÌÜ¹õÏ¡¤â¶ÛµÞ»²Àï¡£ÌÜ¹õ¤¬¸ì¤Ã¤¿¡È¿©Íß¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤ªÇº¤ß¡É¤Ë¤¤ó¤Ë·¯¤¬¥º¥Ð¥ê²óÅú¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢Àµ·îÂÀ¤ê¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë»þ´ü¤À¤±¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¢£ÌÜ¹õÏ¡¤ÎÃÃ¤¨¤¿ÆùÂÎ¤Ë¡¢¤¤ó¤Ë·¯¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡ÖÂÎ»éËÃ¤¬Á´Á³¤Ê¤¤¡ª¡×
º£²ó¤¤ó¤Ë·¯¤Î¡ãÇ®·ì¼ø¶È¡ä¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ìó30Ô¤ÎÂçÉý¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤â¤Î¤Î20Ô¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÃ²¤¯»ÔÀî¶åÔ¥¼¡¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Æó½Å¥¢¥´¤äÇØÃæ¤Î¥Ï¥ßÆù¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÎÉð¼Ô½¤¹Ô»þÂå¤Ë¥¸¥ã¥ó¥¯¥Õ¡¼¥É¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ8ÔÁýÎÌ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Travis Japan¤ÎµÈß·´×Ìé¡¢¤½¤·¤ÆÁ°²ó¤Î¤¤ó¤Ë·¯¤Î¡ãÇ®·ì¼ø¶È¡ä¤Ç³Ø¤ó¤À¤³¤È¤ò³è¤«¤·¤Æ10Ô¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤¯¤ï¤Ð¤¿¤ê¤¨¡£¤½¤³¤Ë¡¢¤¤ó¤Ë·¯¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¡¦ÌÜ¹õ¤¬½é»²Àï¤·¤¿¡£
¡Ö¥ä¡¼¡ª¡×¤È¡¢¤¤ó¤Ë·¯¤Î¥®¥ã¥°¤òÈäÏª¤·¤Ê¤¬¤éÅÐ¾ì¤·¤¿ÌÜ¹õ¡£ÉáÃÊ¤«¤é¥¸¥à¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤É¤·¤ÆÂÎ¤òÃÃ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¤½¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ï¡¢Ê¢¶Ú¤Ë¥¿¥Ã¥Á¤·¤¿¤¤ó¤Ë·¯¤¬¡Ö¤¦¤ï¡¼¤Ã¡ªÂÎ»éËÃ¤¬Á´Á³¤Ê¤¤¡ª¡×¡ÖÂÎ»éËÃ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ÇÈéÉæ¤Î²¼¤¬¤¹¤°Ê¢¶Ú¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¤Û¤É¡£
¤½¤ó¤ÊÌÜ¹õ¤Ïº£²ó¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡ãÇ®·ì¼ø¶È¡ä¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÀÊ¤ËÃå¤¯¤È¤µ¤Ã¤½¤¯¥Î¡¼¥È¤È¥Ú¥ó¤ò¼è¤ê½Ð¤·¡Ö¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ò¥á¥â¤È¤«¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤ä¤ëµ¤Ëþ¡¹¡¢¼ø¶È¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¢£¤Ê¤«¤ä¤Þ¤¤ó¤Ë·¯Î®"À¤³¦°ì´ÊÃ±"¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥á¥Ë¥å¡¼¤ò²òÀâ
ÊÆ¥µ¥ó¥¿¥â¥Ë¥«¥«¥ì¥Ã¥¸¤Ç¶ÚÆù¤ä·ì±Õ¤ÎÎ®¤ì¡¢²òË¶³Ø¤Ê¤É¤òÀìÌçÅª¤Ë³Ø¤ó¤À¤¤ó¤Ë·¯¤À¤±¤Ë¡¢³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥á¥Ë¥å¡¼¤â³Î¤«¤ÊÃÎ¼±¤ÎÎ¢ÉÕ¤±¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¤â¤Î¡£
¡Ö¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ÎÅ´Â§¤Ï"¶ÚÆù¤òÁý¤ä¤·¤ÆÌµÂÌ¤ÊÂÎ»éËÃ¤òÍî¤È¤¹"¡£¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¶Ú¥È¥ì¤ÇÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ï²ó¿ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯"¸ú¤¯"¤³¤È¡£²ó¿ô¤ò¤³¤Ê¤¹¤è¤ê¡¢1²ó1²ó¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Î¹Í¤¨Êý¤ä¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î¥³¥Ä¤ò¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç²òÀâ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Àµ·îÂÀ¤ê·âÂà¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÆâÍÆ¤â¡¢¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¹¥é¥¤¥ó¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¤Î¤ªÇº¤ß¤ËÅú¤¨¤¿¥Õ¥§¥¤¥¹¥¢¥Ã¥×¡õ¸ª¤³¤ê¥±¥¢"À¤³¦°ì´ÊÃ±¤Ê¤É¤Ã¤Á¤Ê¤ó¤À¸ª²ó¤·"¡¢¡Ö¸úÎ¨¤è¤¯Á´¿ÈÁé¤»¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µÈß·¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ËÅú¤¨¤¿1Æü10²ó¤ÎÁ´¿ÈÁé¤»¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°"À¤³¦°ì´ÊÃ±¤Ê¥Ü¥È¥à¥¡¼¥×¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È"¤Ê¤É¡¢Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤Æ·ÑÂ³¤·¤ä¤¹¤¤"À¤³¦°ì´ÊÃ±"¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤Ð¤«¤ê¡£
¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¤¹¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¸«¼é¤ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¿Ø¤«¤é¤â¡Ö¤³¤Î¸ª²ó¤·¤ÇËÜÅö¤Ë¸ª¤³¤ê¤¬¥é¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×(ß·ÉôÍ¤)¡¢¡Ö10²ó¤Ê¤é¤Ç¤¤ë¡ª¡×(ÂçÀ¯°¼)¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¢£¡Ö10ÔÁé¤»¤¿¡ª¡×À¼¤â¡¡¤¤ó¤Ë·¯¤¬¹Í¤¨¤ë"¿©Íß¤òÍÞ¤¨¤ëÈë·í"¤È¤Ï¡©
¤¤ó¤Ë·¯¤«¤é¤Ï¡¢Æü¡¹¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë²Ã¤¨¤Æ¿©À¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£
¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤Î¿©¤Ù²á¤®¤Ç¤ªÀµ·îÂÀ¤ê¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆÃÂÔÀ¸¤ÎÌÜ¹õ¤âÆ±¤¸¡£¤ªÀµ·î¤Î²á¤´¤·Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÍ¤ÏËèÇ¯¡¢¥«¥Ë¤È¤«¥«¥¤È¤«³¤Á¯¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÍê¤ó¤Ç²È¤Ç¿©¤Ù¤Æ²á¤´¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¿©¤Ù¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿»þ¤Ë¿©¤Ù¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ÌëÃæ¤Ç¤â¡¢¤ªÊ¢¤¬¤¹¤¤¤¿¤é¿©¤Ù¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¿©Íß¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÇº¤ß¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÌÜ¹õ¤ËÂÐ¤·¡¢¤¤ó¤Ë·¯¤¬¸ì¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¿©Íß¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤»þ¤Ë¶õÊ¢¤òÍÞ¤¨¤ë¹Í¤¨Êý¡£¡Ö¿©Íß¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Ç¾¤¬»ØÎá¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¤Ë¥«¥í¥ê¡¼¤òÀÝ¤Ã¤Æ¤â¡¢±ÉÍÜ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÀÝ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢Ç¾¤«¤é¤¹¤ì¤Ð"ÂÎ¤òÆ°¤«¤¹±ÉÍÜ¤¬¤Þ¤ÀÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤"¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¶õÊ¢¤Î¥µ¥¤¥ó¤ò½Ð¤¹¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¥Ó¥¿¥ß¥ó¤ä¥ß¥Í¥é¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿±ÉÍÜÁÇ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿©»ö¤Ð¤«¤ê¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡ÊÇ¾¤¬¡Ë±ÉÍÜ¤¬Íè¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò"¿©Íß"¤È¤¤¤¦¥µ¥¤¥ó¤ËÊÑ¤¨¤Æ½Ð¤¹¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¤Þ¤¿¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¡¢ËþÊ¢¤Ç¤â¿©Íß¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ò¤¤ó¤Ë·¯Î®¤Ë²òÀâ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖËÍ¤â¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¿©»ö¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê±ÉÍÜ¤òÀÝ¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¿©Íß¤âÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¿©Íß¤¬»ß¤Þ¤ëÈë·í¤ò¼«¿È¤Î·Ð¸³¤«¤é¸ì¤Ã¤¿¡£
¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤è¤¤±ÉÍÜ¤¬ÀÝ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤ÐÇ¾¤¬ËþÂ´¶¤òÆÀ¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¿©¤Ù¤¹¤®ËÉ»ß¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤¤ó¤Ë·¯¤Î¹Í¤¨Êý¡£¼ÂºÝ¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È´ü¤Î¤¤ó¤Ë·¯¤Î¿©»ö¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢·Ü¤µ¤µ¿È¤Ë¥×¥ë¡¼¥ó¡¢¥Ê¥Ã¥Ä¡¢¥¥ã¥Ù¥Ä¡¢¤ß¤«¤ó...¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤¬¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯ÀÝ¤ì¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ºòÇ¯3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Á°²ó¤Î¡ã¤Ê¤«¤ä¤Þ¤¤ó¤Ë·¯¤ÎÇ®·ì¼ø¶È¡ä¤Ë¤â»²²Ã¤·¤¿¤¯¤ï¤Ð¤¿¤¬¡¢¡Öº£¡Ê¤¤ó¤Ë·¯¤¬¡Ë¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢»ä10ÔÁé¤»¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¿©¤Ù¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¾Ú¸À¤¹¤ë¤È¡¢¤Û¤«¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤«¤é¤â¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¢£¤¤ó¤Ë·¯¤Î¼ø¶È¤ËÈ¿¶Á¡ÖÉ½¾ð¶ÚÃÃ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡×
·ÑÂ³¤·¤ä¤¹¤¤"À¤³¦°ì´ÊÃ±"¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥á¥Ë¥å¡¼¡¢ÌÜ¤«¤é¥¦¥í¥³¤Î¿©»öË¡¤Þ¤Ç¡¢¤¤ó¤Ë·¯¤¬Äó¾§¤¹¤ë·ò¹¯Ë¡¤ò¥®¥ã¥°¤â¸ò¤¨¤Æ¤¸¤Ã¤¯¤ê³Ø¤ó¤À¡ãÇ®·ì¼ø¶È¡ä¡£¾Ð¤¤¤ÎÀä¤¨¤Ê¤¤¼ø¶È¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢ÆÃÂÔÀ¸¤ÎÌÜ¹õ¤¬¡Öº£Æü¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¡Ê¤¤ó¤Ë·¯¤Ë¡ËÄ¾ÀÜ¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¡¢¼ø¶È¤òÄÌ¤·¤Æ¤¤¤í¤ó¤ÊÉô°Ì¤òÃÃ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ç¤â°ìÈÖÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¤³¤³¡ÊÉ½¾ð¶Ú¡Ë¤À¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤â¡Ö¤¤ó¤Ë·¯¤ÎÇ®·ì¼ø¶È¡¢ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ª¤¢¤Î¶Ú¥È¥ì¤Ê¤é»ä¤â¤Ç¤¤½¤¦¡×¡ÖÆ°¤¤Ï´ÊÃ±¤À¤±¤É¡¢¤¢¤ì¤À¤±°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤Æ¤ëÌÜ¹õ¤¯¤ó¤Ç¤âÇØÃæ¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Ï¤¤Ä¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤ì¤Ï¸ú¤¤½¤¦¡ª¡×¡Ö¤¤ó¤Ë·¯¤Î²òÀâ¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÀâÆÀÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¤¤ó¤Ë·¯¤ÈÌÜ¹õ¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¡Ö¤¤ó¤Ë·¯¤¬Âç¹¥¤¤¹¤®¤ëÌÜ¹õ¤¯¤ó²Ä°¦¤¹¤®¤¿¡×¡ÖÌÜ¹õ¤¯¤ó¤Î¾Ð´é¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¤ó¤Ë·¯¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¡ÖÌÜ¹õ¤¯¤ó¤¬¤º¤Ã¤È³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¡¢¸«¤Æ¤ë¤³¤Á¤é¤âÉ½¾ð¶Ú¤¬¤·¤Ã¤«¤êÃÃ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡×¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢"²¼¤ÃÊ¢¤ò¤Ò¤Ã¤³¤á¤ëÊ¢¶Ú"¤ä"ÇØÃæ¤Î¥Ï¥ßÆù·âÂàË¡"¤Ê¤É¡¢¤¤ó¤Ë·¯¤¬Äó¾§¤¹¤ëÀµ·îÂÀ¤ê·âÂà¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¤ä¤êÊý¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤µ¤ì¤¿¡ãÇ®·ì¶µ¼¼¡¦¤Ê¤«¤ä¤Þ¤¤ó¤Ë·¯¤ÎÀ¤³¦°ì¥é¥¯¤Ê¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¶µ¼¼¡ä¤Ï¡¢TVer¤ÇÇÛ¿®Ãæ¡£
