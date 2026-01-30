この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

LINEでPDFを送る方法｜LINE専門家ひらい先生がAndroidとPCでカンタンにできる方法を解説

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

LINE専門家のひらい先生氏が、自身のYouTubeチャンネル「ひらい先生のらくらくLINE教室」で「LINEでPDFを送る方法｜AndroidとPCでカンタンに解説！」と題した動画を公開。仕事の書類や各種資料など、これまでメールなどでやり取りすることが多かったPDFファイルを、LINEのトーク画面から簡単に送信する手順を解説した。



ひらい先生氏によると、LINEでPDFファイルを送る際の操作は非常にシンプルだという。まず、ファイルを送りたい相手とのトーク画面を開き、メッセージ入力欄の左下にある「＋」ボタンをタップする。すると、写真や動画などを送るためのメニューが表示されるが、ここで「ファイル」という項目を選択するのがポイントだと同氏は説明する。



「ファイル」をタップすると、スマートフォン内に保存されているファイルの一覧が表示される。画像や動画、音声、ドキュメントといったカテゴリ別に探すことが可能だ。PDFファイルを送りたい場合は、左上のメニューから「ドキュメント」を選択する。そうすると、端末内のフォルダが表示されるため、そこから送信したいPDFファイルを探してタップするだけでよい。



ファイルを選択すると、「このファイルを送信しますか？」という最終確認画面が表示され、「送信」をタップすれば相手にPDFが送信される。この方法を使えば、他のアプリを起動することなく、LINEの操作だけでPDFの共有が完結する。



ビジネスシーンはもちろん、プライベートでも書類のやり取りが手軽になるこの機能。手順を覚えておけば、いざという時に役立つだろう。試してみてはいかがだろうか。