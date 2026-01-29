この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

今さら聞けない『再会』の謎。タイムカプセルを掘ったのは圭介だが、彼が犯人ではないこれだけの理由

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ドラマ考察 トケル orz」が「【再会】第３話ドラマ考察 ネタバレ有！ 嘘で警察に任意同行を求められるのは?! 竹内涼真 原作既読！感想 Silent Truth」と題した動画を公開。テレビ朝日系ドラマ『再会 Silent Truth』をめぐる謎について、緻密な考察を展開した。



動画ではまず、佐久間秀之（小柳友）殺害事件における清原圭介（瀬戸康史）と岩本万季子（井上真央）の共犯説に言及。考察者は、佐久間が殺害されたとみられる土曜の夜に二人がとった行動から、「圭介と万季子が共謀して殺しているというのはありえません」と断言する。佐久間が殺された推定時刻の後、二人はスマイル佐久間を訪れており、その時点では佐久間が生きていると思って行動していたため、時系列に矛盾が生じるというのがその根拠だ。



一方で、現場近くに埋められていたタイムカプセルを掘り起こした人物については、圭介である可能性が極めて高いと指摘。金曜の夜に「黒いSUV」「品川ナンバー」の車で学校の校庭を歩いていた男が目撃されており、これらの特徴が圭介と一致することを突き止めた。この時間帯、佐久間直人（渡辺大知）はまだ日本にいないことから、掘り起こしたのは圭介で間違いないと結論付けている。



では、圭介が単独で犯行に及んだ可能性はあるのか。この点について考察者は、圭介の性格に注目する。警察の事情聴取の際、飛奈淳一（竹内涼真）から事前に事件の概要を聞いていたことを隠そうとし、不自然なほど大げさに驚いてみせた。この様子から「圭介は嘘がつけない」人物だと分析。そのような人物が、殺人のような重大な秘密を隠し通せるとは考えにくいと述べ、圭介の単独犯行説にも疑問を呈した。



圭介はタイムカプセルを掘ったものの、殺害には関与していない可能性が高い。動画は、圭介の「嘘がつけない」という人間性が、今後の物語を解き明かす上で重要な鍵となることを示唆し、視聴者に新たな視点を提供している。