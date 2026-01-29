「METROCK2026」第2弾出演アーティスト発表！東京・大阪で各10組、昨年の紅白出場グループも

東京・大阪の2都市で開催される、春の野外ロックフェス「METROCK2026」。

このたび第2弾出演アーティストが東京・大阪ともに10組ずつ発表された。

昨年末の『紅白歌合戦』にも出場したCANDY TUNE、先日ソロで初の日本武道館公演を行ったYUTA（NCT）、今年バンド史上最大規模のワンマンツアーを開催する超能力戦士ドリアンをはじめ、METROCK初登場のアーティストが新たに11組ラインナップ。

今後も豪華アーティストの出演が解禁される予定だ。

◆第2弾出演発表アーティスト

【東京公演ラインナップ（五十音順）】

コレサワ／sanetii／サバシスター／35.7／超能力戦士ドリアン／東京スカパラダイスオーケストラ／MAYSON’s PARTY／yutori／Lavt／らそんぶる

【大阪公演ラインナップ（五十音順）】

Age Factory／CANDY TUNE／コレサワ／サバシスター／超能力戦士ドリアン／the paddles／PK shampoo／ヤングスキニー／YUTA（NCT）／reGretGirl

※各アーティストの出演日は後日発表いたします。