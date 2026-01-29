1.5リッタークラスのオープンスポーツカー

「ジャパンモビリティショー2025」に、ダイハツは後輪駆動（FR）の２シーターオープンスポーツカーの「K-OPEN」を参考出品。大きな話題を呼んだことは記憶に新しいところです。

K-OPENは、ダイハツが2002年から２世代にわたって販売している軽オープンスポーツカー「COPEN（コペン）」と同様、軽自動車規格に収まるサイズの軽自動車で、次世代コペンを示唆するモデルとして発売が期待されています。

いっぽうダイハツは、コペンの印象を強く残しつつ、軽自動車ではないオープンスポーツカーを提案したコンセプトカー「ビジョン・コペン」を「ジャパンモビリティショー2023」で発表しています。

同社は過去にも“白ナンバー”のオープンスポーツカーのコンセプトカーを数多く輩出。古くは1991年の「第29回東京モーターショー」に展示された「X-021」、そして2005年に開催された「第39回東京モーターショー」の「HVS」を展示しています。

HVSのボディサイズは、当時発売されていたマツダ「ロードスター（2代目・NB型）」に近い全長3715mm×全高1695mm×全幅1235mmで、車名のHVSは「Hybrid Vehicle Sports（ハイブリッド・ビークル・スポーツ）」の略で、当時のプレスリリースでは「走行性能と環境性能を高次元で融合させたハイブリッド・オープンスポーツ」と説明されていました。

前２基、後１基のモーターを用いた電動4WD

パワートレーンには、その名の通りハイブリッドシステムを搭載。105psを発生する1.5リッターDOHCエンジンはフロントに横置きされ、これに36kW×２基のモーターを組み合わせていました。そしてリアにも後輪を駆動するための20kWモーターを１基搭載。つまりHVSは前輪駆動（FF）をベースにした電動4WDを採用していました。

さらに後輪のモーターには左右駆動力制御装置を組み込み、2リッタークラス並のスポーティな走りと走行安定性を実現。それでいて排出ガスレベルは、平成17年基準排出ガス75%低減レベル相当、燃費も35km／L（10・15モード走行、社内測定値）を達成したといいます。

ダイハツが「スピンドル（紡錘）シェイプ」と名乗ったエクステリアは、後方に向かって下がっていく美しいボディラインが特徴。先進性を有したディティールを持ちつつも、上半身が大きく出るような上端が低いドアからは、古典的なスポーツカーらしさも感じられます。灯火類は前後ともに三角形でイメージを反復。とくにリアのライトはフロントに比べるとセンター寄りに集められ、こちらもクラシカルな雰囲気を持ちます。

ブラウン系の色でまとめられたインテリアは、ドアからダッシュボードまで連続したデザインが与えられ、ブルーに光るメーター、そしてメーターや空調吹き出し口のリングなど各部に配されたメタル風のパーツが、高品質感を生み出していました。

インテリアの加飾などを廃すれば、そのまま市販してもおかしくないほどに完成度が高かったHVSですが、市販には至りませんでした。

K-OPENの発表により、ダイハツのオープンスポーツカーは今後も軽自動車が担うものと想像されますが、再び１リッター以上のクルマが発表されるかもしれません。その時を楽しみに待ちたいと思います。