レイカーズがキャブスに大敗、連勝「2」でストップ…八村塁はFG不発で無得点

1月29日（現地時間28日）、八村塁所属のロサンゼルス・レイカーズが敵地のロケット・アリーナでクリーブランド・キャバリアーズと対戦した。

レイカーズはルカ・ドンチッチ、マーカス・スマート、ジェイク・ラレイビア、レブロン・ジェームズ、ディアンドレ・エイトンが先発出場。八村は引き続きベンチからコートに立った。

第1クォーター開始2分37秒からエイトン、ラレイビア、レブロンの連続得点で7点ビハインドをひっくり返したものの、直後にドンチッチが負傷でコートを退くアクシデント。ゲイブ・ビンセント、ジャレッド・バンダービルト、ジャクソン・ヘイズといったベンチメンバーが得点を決めれば、復帰したドンチッチも加点し、28－24と4点のリードを奪った。

開始3分57秒に10点差をつけた第2クォーターだったが、その後は接戦に持ち込まれると、残り2分16秒にジェイロン・タイソンに逆転の3ポイントを献上。55－57と2点ビハインドでハーフタイムを迎えた。

前半を終えて、ドンチッチが15得点5アシスト、ビンセントが9得点、ヘイズが7得点、エイトン、ラレイビア、レブロンがそろって6得点。八村は4本のフィールドゴールを放ちながら、無得点で試合を折り返した。

後半は序盤こそ食らいついたものの、キャブスの勢いを止められず。一挙42得点を与えた第3クォーターに22点差をつけられると、ビハインドが28点に広がった第4クォーター開始3分27秒に主力をベンチに下げた。

最終スコア99－129で敗れ、連勝が「2」でストップした。ドンチッチが29得点5リバウンド6アシスト、レブロンが11得点5アシスト1スティール、ビンセントが11得点、エイトンが10得点1ブロックを記録。27日（同25日）の試合ではフィールドゴール成功率81.8パーセントで23得点と絶好調だった八村だが、フィールドゴール7本すべて失敗で、2リバウンド1ブロックを挙げるにとどまった。

なお、レイカーズの次戦は31日（同30日）。八村の古巣ワシントン・ウィザーズと激突する。

■試合結果



クリーブランド・キャバリアーズ 129－99 ロサンゼルス・レイカーズ



CLE｜24｜33｜42｜30｜＝129



LAL｜28｜27｜22｜22｜＝99