南雲奨馬＆濱屋拓斗が「月刊TVガイド4月号」に登場！仲良し“ゼロ距離”のドキドキグラビアを披露

「月刊TVガイド2026年4月号」に、2月1日午後7時よりFODにて見放題独占配信、3月2日深夜よりフジテレビにて放送されるドラマ「The Boy Next World 〜並行世界の恋人〜」でW主演を務める南雲奨馬と濱屋拓斗が裏表紙＆中面グラビアに登場する。

【写真】仲良し“ゼロ距離”にキュンとする3種の生写真も公開

本作は、タイBLドラマ「The Boy Next World」（原作：MAME Orawan Vichayawannakul）の日本リメイク版。“しょまたく”こと南雲＆濱屋の「Love in The Air-恋の予感-」以来となる約1年ぶりの共演作で、「Love in The Air-恋の予感-」「Love Sea 〜愛の居場所〜」に続くMAME氏原作ドラマの日本リメイク3作目としても話題沸騰中だ。恋愛経験ゼロの平凡な大学生・楓（濱屋）と、楓に「自分は並行世界から来た存在で、自分たちは恋人同士だ」と告げる先輩・沙羅（南雲）との愛を描く。

今回、月刊TVガイドでは、ドラマのタイトルロゴの色を意識した赤と青のカラーライトを使ったカットや、劇中に出てくる糸電話のシーンやクッキーを食べるシーンの再現ショット、ベッドに妖艶かつ美しく横たわるポーズなどを撮影。仲が良すぎてゼロ距離な2人のドキドキで胸キュンな姿を捉えた。

なお、ローソンエンタテインメント（※WEBのみ）で「月刊TVガイド2026年4月号」の関東版を購入すると、南雲＆濱屋2ショット生写真が全3種類のうちランダムで1枚付いてくる。“しょまたく”のここでしか手に入らない生写真を、ぜひチェック＆ゲットしてみてはいかがだろう。