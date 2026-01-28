この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「もっと優しくしてあげれば…」夫を在宅介護した79歳女性の述懐。移住1年後から始まった2年半の介護生活

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「梅子の年金トーク!」が、「【年金いくら？】移住後の転機…介護ヘルパー79歳の年金インタビュー」と題した動画を公開。79歳の元介護ヘルパーの女性が、年金月額約16.6万円の暮らしや、夫との老後を夢見て移住した矢先に始まった突然の介護生活、そして夫を看取った現在の心境を赤裸々に語った。



女性は現在79歳。以前は事務の仕事を十数年していたが、「書類ばかり見ているのが嫌で、対面でできる仕事がしたい」との思いから、市の講習を受けて介護ヘルパーの資格を取得。74歳で引退するまで、通算10年以上ヘルパーとして働いていたという。



年金は65歳から受給を開始し、現在の受給額は「年間で200万円ちょっと下」と明かした。これには亡くなった夫の遺族年金も含まれているという。



人生の転機は74歳で仕事を辞めた時。夫と共に田舎暮らしを楽しむため、東京の家を処分して移住したが、その1年後に夫が脳梗塞で倒れ、右半身不随に。そこから2年4ヶ月に及ぶ在宅介護生活が始まった。仕事として介護を経験してきた女性だったが、「身内だからこそ気持ちのぶつかり合いがあった」と当時の葛藤を吐露。「もっと優しくしてあげれば良かったかなと後悔もしている」と涙ながらに語った。



夫の他界後、現在は一人暮らし。寂しさもあったが、最近では篆刻（てんこく）を習い始めるなど、自分の時間を見つけて前向きに過ごしている様子。その穏やかな表情からは、波乱の半生を乗り越えてきた女性のしなやかな強さが感じられた。