井村俊哉氏は「助言しているだけ」だった？投資信託における運用責任の所在とスキームの課題

YouTubeチャンネル「【世界経済情報】モハPチャンネル」が、「【投資信託】井村ファンドで何が起こっているのか！投資助言業務とは何なのか！モハPの視点」と題した動画を公開。著名投資家・井村俊哉氏が助言する投資信託「井村ファンド」を巡る問題を取り上げ、その背景にある「投資助言」というスキームの複雑な構造を解説した。



動画の冒頭、モハP氏は、井村氏とファンドの運用を担うfundnote株式会社の間で不信感が高まっている問題に言及。この問題の根源を理解する鍵として、「投資助言」という業務形態に焦点を当てる。



モハP氏によると、井村氏は投資信託を直接運用する委託会社の社員ではない。井村氏の会社（株式会社KAIHOU）は、あくまで運用会社であるfundnote社に対して「運用について助言」を行う立場にある。このスキームでは、個人投資家は「井村氏が運用するファンド」と認識して投資しているが、法的な運用責任はあくまでfundnote社が負う構造となっている。



モハP氏は、「助言というのはあくまで助言であって、運用の指図をするのは投資信託の委託会社である資産運用会社である」と指摘。つまり、井村氏の助言通りに運用が行われない可能性や、逆に運用会社が独自の判断で売買を行うケースも考えられる。この「助言者」と「最終的な運用責任者」の分離が、今回の問題の核心にあると分析する。投資家が抱くイメージと、法的な責任の所在にギャップが生じやすいこのスキームの課題を浮き彫りにした。