この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

IT系現役会社員のネコさや氏が、自身のYouTubeチャンネル「ネコさや【IT系OL YouTuber(社内SE)】」で「WiMAX最強！新端末「Speed Wi-Fi DOCK 5G 01」速度レビュー【モバイルルーター速度・料金比較】お得な乗り換え方法/田舎での繋がりやすさ」と題した動画を公開。モバイルWi-Fiルーターについて、料金と速度の両面から「WiMAXが最強」であると結論付け、その理由を詳しく解説した。



ネコさや氏はまず、WiMAXが最強である理由の一つとして、新端末「Speed Wi-Fi DOCK 5G 01」の登場を挙げた。旧端末と比較してバッテリー容量が135%増加し、従来は有料だった充電台（ドック）が無料で付属するなど、性能が大幅に向上した点を評価。ドック接続により、自宅ではホームルーターのように安定した通信が可能になるという。



料金面では、月額料金が最安級であることに加え、高額なキャッシュバックが魅力だと指摘。全員対象の34,600円のキャッシュバックや、オプション申し込みによる2,000円の増額などを考慮すると、1年間利用した場合の実質月額料金は1,912円となり、他社を圧倒する安さになると説明した。さらに、端末代は実質0円で、契約期間の縛りや解約違約金がない点もメリットとして挙げている。



実際の使用感については、約1ヵ月で172GBのデータを使用した自身の経験を基にレビュー。Web閲覧や動画視聴、リモートワークといった一般的な用途はもちろん、これまでモバイルルーターでは難しいとされていたオンラインゲームやPS5のクラウドストリーミングも快適にプレイできたと報告した。特に通信が混み合う平日のお昼やゴールデンタイムでも、楽天モバイルと比較して圧倒的に高速な通信速度を記録しており、その性能の高さを証明した。



一方で、旅行先の山間部やトンネル内では繋がりにくい場面もあったと言及。場所によっては楽天モバイルの方が安定していたケースもあり、利用するエリアによっては注意が必要だとした。総合的に見て、ネコさや氏は「料金の安さ」とオンラインゲームもこなせるほどの「高い通信性能」を両立している点から、多くのユーザーにとってWiMAXが最適な選択肢になると結論付けている。