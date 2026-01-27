この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「いじめで評価が下がる自治体は一件もない」元教師が断言、ネットで拡散される“デマ”の危険性

元教師のすぎやま氏が、自身のYouTubeチャンネルで「いじめがあると先生の評価が減点される？いじめがなくならない原因はコレ？」と題した動画を公開。一部で広まる「いじめが発覚すると教師の評価が下がり、隠蔽につながる」という説に対し、自身の経験と教育現場の実態から「明らかなデマ」と断じ、その構造的な誤解を強く批判した。



動画ですぎやま氏は、一部の芸能人などの発言を発端にネットニュースで拡散されているこの説について、「どこ情報よ」と一蹴。「いじめが発覚したら教員の人事評価に影響する自治体なんて一件もない」と断言した。自身の経験からも、いじめ対応によって給料が下がったことは「一度もない」と明言し、周囲の教師も同様であると語る。



さらに、すぎやま氏は具体的なデータを挙げて反論する。現状、全国で年間77万件ものいじめが報告されており、これは8割以上の学校に相当するという。もしこの説が事実なら「何百万人もの教員の評価が下がることになる。ありえないでしょ」と、その矛盾を鋭く指摘した。また、いじめが教員の出世に影響するという見方についても、「管理職になりたい教員自体が減っている」現状に触れ、これも否定した。



すぎやま氏は、世間が抱く学校像はドラマなどの影響で歪められていると分析。「ほとんどの教師はマジメにいじめ対応してるし、隠蔽しようとも思ってない」と現場のリアルを訴えた。その上で、マスコミが裏取りもせずに情報を拡散している現状を批判し、この説は「明らかなデマであり、事実誤認だ」と改めて強調。誤った情報に惑わされず、学校の現実を知ってほしいと呼びかけ、動画を締めくくった。



