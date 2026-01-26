Apple Watch¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ê¤é¤³¤ì°ìÂò¡£Belkin¤Î¶¯ÎÏ¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼
¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¹¥¤¤Î½ÉÌ¿¤Ç¤¹¤¬¡¢iPhone¡¢Apple Watch¡¢AirPods¡¢MacBook¤Ê¤É¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤»ý¤ÁÊâ¤¯¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Áý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¤â¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡Ö¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡×¤â»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢¥±¡¼¥Ö¥ë¤ä½¼ÅÅ´ï¤Ê¤É¡¢¤µ¤é¤Ë»ý¤ÁÊª¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤âÈò¤±¤¿¤¤¡Ä¡£
¤³¤ì¤¾WatchÂÐ±þ¤Î·èÄêÈÇ
¤½¤ó¤Ê¥¸¥ì¥ó¥Þ¤ò²ò¾Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢Belkin¡Ê¥Ù¥ë¥¥ó¡Ë¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡ÖBoostCharge Pro ¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼10K¡ÊApple Watch½¼ÅÅµ¡Ç½ÉÕ¤¡Ë¡×¡£
USB-C¥±¡¼¥Ö¥ë¤ÈApple Watch½¼ÅÅ´ï¤¬ÆâÂ¢¤µ¤ì¤¿¡¢¥ª¡¼¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ç¤¹¡£
ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢ËÜÂÎ¤ËËä¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿Apple WatchÍÑ¤Î¼§µ¤½¼ÅÅ¥â¥¸¥å¡¼¥ë¡£¤³¤ì¤¬¤¢¤ë¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤¢¤ÎÄ¹¤¯¤Æ¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤ë½ãÀµ¤Î½¼ÅÅ¥±¡¼¥Ö¥ë¤ò»ý¤Á±¿¤ÖÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö½ãÀµ¤¸¤ã¤Ê¤±¤ì¤Ð¾®¤µ¤¤½¼ÅÅ´ï¤â¤¢¤ë¤è¡×¤È»×¤Ã¤¿Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼Â¤Ï¤³¤ì¡¢½ãÀµ½¼ÅÅ¥±¡¼¥Ö¥ë¤ÈÆ±¤¸µÞÂ®½¼ÅÅ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿½¼ÅÅ¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤Î¤Ç¡¢µÞÂ®½¼ÅÅ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿Apple Watch¡ÊSeries 7°Ê¹ß¡Ë¤Ê¤éÁÇÁá¤¤¥Á¥ã¡¼¥¸¤¬²ÄÇ½¡£Îã¤¨¤ÐApple Watch Series 10¤Ê¤é¡¢¤ï¤º¤«45Ê¬¤Ç0¡ó¤«¤é80¡ó¤Þ¤Ç°ìµ¤¤Ë²óÉü¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
½¼ÅÅ¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï°ú¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Apple Watch¤òÊ¿ÃÖ¤¤Ë¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼Ð¤á¤ËÎ©¤Æ¤«¤±¤Æ½¼ÅÅ¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£¥ë¡¼¥×¾õ¤Î¥Ð¥ó¥É¤Ç¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ê¥¤¥È¥¹¥¿¥ó¥É¥â¡¼¥É¤Ç¥Ç¥¹¥¯ÏÆ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢½¼ÅÅÃæ¤Ë»þ¹ï¤ä¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤Î¤Ë¤âÊØÍø¤Ç¤·¤¿¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢Apple¤ÎÀµµ¬¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Ç¤¢¤ë¡ÖMade for Apple Watch¡ÊMFi¡Ë¡×Ç§¾Ú¤â¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎApple Watch¤ËÂÐ±þ¡£OS¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ä¤½¤Î¸å¤ÎÆ°ºî¤âÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æþ½ÐÎÏ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿ÆâÂ¢¥±¡¼¥Ö¥ë
USB-C¥±¡¼¥Ö¥ë¤¬ÆâÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢¡ÖBoostCharge Pro ¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼10K¡ÊApple Watch½¼ÅÅµ¡Ç½ÉÕ¤¡Ë¡×¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ§¡£
Ä¹¤µ¤Ï21cm¤È¤ä¤äÃ»¤á¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢iPhone¤ò½¼ÅÅ¤·¤Ê¤¬¤é½Å¤Í¤Æ»ý¤Ä¤Î¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥µ¥¤¥º´¶¡£¤·¤Ê¤ä¤«¤ÊÊÔ¤ß¹þ¤ßÉ÷¤Î³°Èé¤Ç¡¢ÂÑµ×À¤â¹â¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë»È¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤ÏËÜÂÎ¤Î¹Â¤Ë¤Ô¤¿¤Ã¤È¼ýÇ¼¤Ç¤¤ëÀß·×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥«¥Ð¥ó¤ÎÃæ¤Ç¥±¡¼¥Ö¥ë¤¬Ë½¤ì¤ë¤³¤È¤â¡¢Ã¼»Ò¤Ë¥´¥ß¤¬µÍ¤Þ¤ë¿´ÇÛ¤â¤Ê¤·¡£
¤µ¤é¤Ë¤³¤Î¥±¡¼¥Ö¥ë¼«ÂÎ¤¬¡¢¡ÖÆþÎÏ¡Ê¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î½¼ÅÅ¡Ë¡×¤È¡Ö½ÐÎÏ¡Ê¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ø¤Î½¼ÅÅ¡Ë¡×¤ÎÎ¾Êý¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ËÜÂÎ¤ò½¼ÅÅ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥±¡¼¥Ö¥ë¤¹¤éÉ¬Í×¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ºÇÂç45W¡¢MacBook Air¤â½¼ÅÅ²ÄÇ½
ÆâÂ¢USB-C¥±¡¼¥Ö¥ë¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¤â¤¦1¤ÄUSB-C¥Ý¡¼¥È¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¡£ÊÌÅÓ¥±¡¼¥Ö¥ë¤ò°ìËÜÍÑ°Õ¤¹¤ì¤Ð¡¢2Âæ¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ØÆ±»þ¤ËµëÅÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¤½¤Î¥Ñ¥ï¡¼¡£2¥Ý¡¼¥È¹ç·×¤ÇºÇÂç45W¤Î½ÐÎÏ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢iPhone¤ÎµÞÂ®½¼ÅÅ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢MacBook Air¤äiPad¤Ø¤Î½¼ÅÅ¤Þ¤Ç¤³¤ì°ìÂæ¤Ç¤³¤Ê¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍÆÎÌ¤Ï°Â¿´¤Î10,000mAh¡£iPhone 17 Pro¤Ê¤éÌó2²ó¼å¡¢Apple Watch Ultra¤Ê¤éÌó20²ó¤â¤Î¥Õ¥ë½¼ÅÅ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤À¤±¤ÎÀÇ½¤òµÍ¤á¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¥µ¥¤¥º¤Ï118mm x 60mm x 32.4mm¡¢½ÅÎÌ¤Ï265g¤È¡¢Â¿µ¡Ç½¤µ¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¶Ã¤¯¤Û¤É¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡£¥«¥é¡¼¤Ï¡¢À¶·é´¶¤Î¤¢¤ë¡Ö¥µ¥ó¥É¥Û¥ï¥¤¥È¡×¤È¡¢Àº×û¤Ê¡Ö¥Á¥ã¥³¡¼¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¤Î2¿§¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Source: Belkin