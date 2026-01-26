»ÔÀîÔ¥½½Ïº¡Ê48¡Ë¡¢Ä¹½÷Ž¥Îï²Ó¡Ê14¡Ë¡õÄ¹ÃËŽ¥Ò°¸¼¡Ê12¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡È¼£ÎÅ¡É¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡Ö¤è¤¯¿Ç¤ÆÄº¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¤ªÂç»ö¤Ë¡×
¡¡²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤Î»ÔÀîÔ¥½½Ïº¡Ê48¡Ë¤¬¡¢Ä¹½÷¡¦Îï²Ó¡Ê14¡Ë¡¢Ä¹ÃË¡¦Ò°¸¼¡Ê12¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡È¼£ÎÅ¡É¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡È¼£ÎÅ¡É¤ò¼õ¤±¤ëÎï²Ó¤ÈÒ°¸¼
¡¡Ô¥½½Ïº¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¡¢·Î¸Å¤ËÎå¤àÍÍ»Ò¤ä¡¢¡Ö¤ªÆó¿Í¡Ä¡ÄËã±û¤µ¤ó¤ÈÔ¥½½Ïº¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤½¤Ã¤¯¤ê¤ÇÈþ¾¯½÷Èþ¾¯Ç¯¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸ª¤òÁÈ¤à»ÐÄï¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤ÎÆü¾ï¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡2026Ç¯1·î27Æü¤Þ¤Ç¡¢¿Æ»Ò3¿Í¤Ç¡Ö½é½ÕÂç²ÎÉñ´ì¡×¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ëÔ¥½½Ïº¡£6Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÍÙ¤ê¤ÇÆ§¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢Â¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¡×¤ÈÎï²Ó¤¬¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£23Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤â¡¢¡ÖÒ°¸¼¤â¡¢°á¾Ø½Å¤¯¤Æ¡¢¤À¤¤¤Ö¤¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¼£ÎÅ¡×¤È¡¢Ò°¸¼¤È¤È¤â¤Ë¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë25Æü¤Ë¤â¡Öº£Æü¤Ï3¿Í¤Ç¼£ÎÅ¤Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¿Æ»Ò3¿Í¤ÇÂÎ¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£Ï¢Æü¤ÎÈè¤ì¤òÌþ¤ä¤¹ÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤è¤¯¿Ç¤ÆÄº¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¸µµ¤¤Ë¤ªÉñÂæ¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡Ö¤ªÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤Ê¤É¡¢¿Æ»Ò¤òµ¤¸¯¤¦Â¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë