漫画家・御守リツヒロさんが4月17日に亡くなった。フロースコミック編集部やゼロサム編集部が公式Xを通じて発表した。また、御守さんの公式Xでも、遺族からのコメントが公開された。【画像】漫画家・御守リツヒロさん死去訃報全文FLOS COMIC（フロースコミック）の公式Xでは、書面にて「御守リツヒロ先生 逝去のお知らせ」と題して、「読者の皆様へ日頃より「フロースコミック」をご愛読いただき、誠にありがとうございま