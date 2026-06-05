6月5日、巨人・阿部慎之助前監督をめぐる長女暴行疑惑報道について、実業家の“ひろゆき”こと西村博之が私見を投稿。波紋を広げている。5月25日、長女への暴行容疑により逮捕され、翌日には巨人監督を電撃辞任した阿部氏。辞任発表の会見では、長女の《殴る蹴るといった事実はございませんでした》とする手紙が代読された。これで騒動は鎮静化すると思われたが、6月3日の「文春オンライン」が「通報記録入手、本人直撃も」と