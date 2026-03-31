3月29日に最終回を迎えた鈴木亮平さん主演の日曜劇場『リブート』。謎のまま終わったマー会長の正体について、実は物語の序盤で登場していたのではないかとSNSで話題になっています。【写真】実は逮捕されていたこの人『リブート』は、妻殺しの疑いをかけられたパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）が、自らの潔白を証明し真犯人を見つけようと、警視庁の悪徳刑事・儀堂（鈴木亮平）の顔に変えて生きる（リブート）する物語。嘘と真