山形県小国町の山で登山中の男女３人が５日夕方、雪渓に阻まれて身動きできなくなり、救助を要請しました。警察によりますと連絡はとれる状況ということです。遭難したのは、茨城県守谷市の65歳の男性と50代の女性２人の合わせて３人です。警察と消防の調べによりますと３人は、５日午前６時半から小国町小玉川の飯豊連峰に登山に入りました。そして午後４時ごろ、通称・石転び沢（いしころびざわ）付近で雪渓に阻まれ、身動きでき