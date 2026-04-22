歌舞伎俳優の市川團十郎（48）がSNSを更新し、14歳の長女・麗禾とディズニーデートを満喫する様子を公開し、反響を呼んでいる。【映像】「麻央さんに見えました」成長した麗禾の姿（複数カット）これまでもSNSで、麗禾と13歳の長男・勸玄との日常を発信してきた團十郎。キッチンで仲良くクッキーを作る姿や自宅で稽古に励む様子、さらに「美男美女すぎる 立派になられましたね」「お二人とも麻央さんにそっくり」と話題になっ