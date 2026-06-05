◇交流戦日本ハム3―1ヤクルト（2026年6月5日神宮）日本ハムはヤクルトに3―1で快勝し、今季8度目の2連勝を飾った。1―1の11回に水野達稀内野手（25）が決勝本塁打となる今季2号ソロを放った。ヤクルト先発はここまで12球団単独トップの7勝を挙げている山野。初回から6者連続凡退に抑えられるなど、6回までわずか1安打と左腕を攻めあぐねた。それでも0―1の7回1死。レイエスが左翼席上段に特大の11号ソロを突き刺し、