◇プロ野球セ・パ交流戦 巨人8ー2ロッテ（5日、東京ドーム）ロッテのソト選手がNPB通算200号ホームランを放ちました。8点ビハインドの9回、1アウトから西川史礁選手がレフトヒットで出塁すると、2アウト1塁でソト選手が打席に入ります。ここまで無得点に抑えられていた巨人先発の井上温大投手に対して8球目のストレートをとらえると、レフトスタンドへ今季5号となるNPB通算200号ホームランを放ちました。ソト選手は2018年にDeNAに