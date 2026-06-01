歌舞伎俳優・市川團十郎が、市川新之助こと１３歳の長男・勸玄くんの近影を公開した。１日までに自身のインスタグラムを更新し、「気がつけば、私が連れて行っているつもりで、実は私の方が連れて行ってもらっているのかもしれませんね笑そして私は福岡。博多座にて公演が始まります。劇場で皆様にお会いできることを楽しみにしております。」とつづり、目をつぶってポーズを取る勸玄くんの姿をアップした團十郎。この