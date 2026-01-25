この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

全国80店舗以上を巡ったイオンラウンジの達人が解説。店舗ごとの違いから意外な利用ルールまで、お得に使いこなす秘訣がわかる

YouTubeチャンネル「イオン大好き わしっし夫婦の株主優待・特典攻略」が、「【イオンラウンジ】1日最大6回・全国80店舗まわった経験談！【イオン株主必見】」と題した動画を公開。全国80か所以上のイオンラウンジを訪れたというヘビーユーザーのわしっし氏が、利用者ならではの“あるある”を7つ紹介した。



まず、わしっし氏が挙げたのは「ラウンジがイオンのどこにあるかわからない」という問題だ。初めて利用する人や存在を知らない人にとって、ラウンジの場所は非常に見つけにくいという。氏は、探し方のコツとして「フロアマップの“端っこ”をチェックすること」や、イオン直営店の2階か3階にある婦人服売り場の近くに設置されていることが多いという経験則を語った。ただし、イオンモールKYOTOのように、大型店舗であってもラウンジがない場合もあるため、事前の確認が必要である。



次に、店舗によってラウンジの中身が全く違う点も“あるある”だという。座席数が10席程度の小規模な店舗から100席近い大規模な店舗まで様々で、内装も一般的な休憩所風の場所から高級感のあるデザインまで多岐にわたる。中には絵本や専用トイレが設置されている店舗もあり、その違いを楽しむのも一興だと述べた。



また、利用資格についても言及。現在、ラウンジを利用するにはイオン系列の株主優待か、イオンカードで年間100万円以上利用するという条件を満たす必要がある。わしっし氏は、受付で利用条件について質問している人をよく見かけると語り、特に「イオンゴールドカードを持っているだけではラウンジを利用できない」という点は注意が必要だと強調した。



さらに、コロナ禍を経て利用ルールが頻繁に変わることも特徴だという。同伴者の人数制限、お菓子の提供中止、事前予約制の導入、利用回数や時間の制限など、コロナ前と現在では大きくルールが変更されている点を詳しく解説した。



その他にも、モニターに流れる謎の風景映像の正体や、スタッフと顔なじみになる常連客ならではのエピソード、アイスコーヒーを作る際に氷を入れ忘れがちといった、思わず共感してしまうような“あるある”が紹介された。