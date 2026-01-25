ÆÍÈ¯ÀÆñÄ°¤ò¸øÉ½¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Î¡È¥®¥ã¥ë¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¡É¤¬¿´¶¤Ä¤Å¤ë¡Ö¿ÀÍÍ¤Ï²¿¤«¤òÃ¥¤¨¤Ð¡×
¡¡¡ÖÆÍÈ¯ÀÆñÄ°¡×¤ÎÈ¯¾É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¡¦°ÂÀ¾¤Ò¤í¤³¤¬24Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¿´¶¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤æ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¥È¥Ã¥×¥¹¤«¤é¤Î¤¾¤¯¸ª¡¡¿§¤¢¤»¤Ê¤¤¥«¥ê¥¹¥Þ¤Î½À¤é¤«¤Ê¾Ð¤ß
¡¡¡ÖÆÍÈ¯ÀÆñÄ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¡¥¹¥È¥ì¥¹¤òÎ¯¤á¤Ê¤¤À¸³è¤ò¡¡¿´¤¬¤±¤ëÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¡¿Í´Ö¤À¤«¤éÍî¤Á¹þ¤à»þ¤â¡¡¤¢¤ë¤±¤É¡ª¡¡ËèÆü¾Ð´é¤òËº¤ì¤Ê¤¤¡×¤Èµ¤·¤¿°ÂÀ¾¡£2025Ç¯12·î29Æü¤Ë¡Ö12·î¤ËÆþ¤Ã¤ÆµÞ¤Ë¡¡º¸¼ª¤¬Ê¹¤³¤¨¤º¤é¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆÍÈ¯ÀÆñÄ°¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¡£º£·î10Æü¤Ë¤ÏÉÂ±¡¤Î¸¡ºº¤Ç¡ÖÄ°ÎÏ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¡µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÂçµã¤¤·¤¿¡×¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢14Æü¤Ë¤Ï¥Õ¥©¥í¥ïー¤Î¸ÀÍÕ¤Ë´¶¼Õ¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ÂÀ¾¤Ï¡Ö¿ÀÍÍ¤Ï²¿¤«¤òÃ¥¤¨¤Ð¡¡É¬¤º²¿¤«¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡¡²¿¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤«¡¡¤Á¤ã¤ó¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¡×¤È·ë¤ó¤À¡£Á°Æü¤Î23Æü¤Ë¤Ï2·î¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òÁ°¤Ë¡Ö¾¯¤·Áá¤¤Birthday Nail¡×¤ò¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤ò»ý¤ÄÄÞ¤Ë»Ü¤µ¤ì¤¿¤¤é¤Ó¤ä¤«¤Ê¥Í¥¤¥ë¤òÈäÏª¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤ÏÌÀ¤ë¤¤¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ïー¤«¤é¤Ï¡Ö¾Ð´éÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¿´²º¤ä¤«¤Ë²á¤´¤»¤ë¤³¤È¤òµ§¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¤¤Ä¤âºÇ¹â¤Î¾Ð´é¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ê¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô¡Ë