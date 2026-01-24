ペンギンに似たオオウミガラス、最後の2羽の悲しい最期とは【眠れなくなるほど面白い 図解 絶滅動物の話】

たどり着いた最後の住処が噴火で沈没「オオウミガラス」

【オオウミガラス DATA】

分類：鳥類チドリ目ウミスズメ科

絶滅時期：1844年

生息地：ニューファンドランド沖からアイスランドほか

住処を転々とした飛べない鳥

オオウミガラスは、全長約80cm、体重約5kgの大型の海鳥です。白い腹と黒い背中、そして翼の根元の白い斑点が特徴で、ペンギンと呼ばれており、南極で見つかったペンギンの語源になりましたが、ペンギンとは別種です。厚い羽毛に覆われ、海中を巧みに泳ぎ、魚や甲殻類を食べていました。飛ぶことはできませんが、水中では翼を使って推進する能力に優れ、寒冷な北大西洋沿岸で群れを成し、断崖の多い小島に上陸して繁殖しました。

かつてはニューファンドランド沖からアイスランド、スコットランドにかけて広く分布していましたが、人間の手により数が激減。肉や卵、脂肪、羽毛を目的とした乱獲に加え、博物館や収集家の標本需要も絶滅を加速させました。

さらに追い打ちをかけたのが、自然環境の変化です。19世紀に入り、繁殖地が火山活動によって沈没。安全に営巣できる場所を失ったオオウミガラスは、わずかな島々に追いやられ、そこでも人間の手によって捕獲され続けました。

最後の繁殖地となったのは、アイスランドのエルディ島です。1844年6月、３人の男がこの島を訪れ、抱卵していた最後のつがいを捕らえ、２羽とも絞殺しました。そばにあった卵は壊され、これがオオウミガラス最後の記録となりました。

ペンギンじゃない！けど似ている鳥

絶滅までのカウントダウン

1700年代：人間と出会う

肉・脂肪・羽毛・卵を目的とした大量捕獲が始まりました。

1800年代：島が沈没

逃げ込んだアイスランド沖の繁殖地が、火山活動で消滅します。

1844年：最後の2羽

エルディ島の荒波の中で、最後のつがいが人間に捕らえられ、絶滅しました。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 絶滅動物の話』監修：今泉忠明