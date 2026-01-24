この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

脳科学者・茂木健一郎氏が指摘、AI脅威論の盲点「人間は人間にしか脅かされない」という心理構造の知られざる背景

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネルで「人工知能の能力がどんなに指数関数的に成長しても、なぜ人間は、AIにはおびやかされないのか？ その深い身体的真実。」と題した動画を公開。AIがどれほど能力を高めても人間が本質的な脅威を感じない理由について、「人間は人間にしか脅かされない」という心理的なメカニズムから解説した。



動画で茂木氏は、AIの能力が指数関数的に向上し、将棋の世界ではすでにトップ棋士を凌駕している現状に言及。しかし、AIに人間が全く勝てなくなったにもかかわらず、将棋界はむしろブームを迎えているという逆説的な状況を提示した。この現象の根底には、人間の心理的な特性があると茂木氏は分析する。



茂木氏は「人間は人間によってしか脅かされないっていう事実がある」と主張。具体例として、受験生がライバルの人間には嫉妬や脅威を感じる一方、AIが試験で高得点を取ったというニュースを見ても「そうなんですか」としか思わない点を挙げる。これは、脳が相手を同種の競争相手と認識した場合にのみ、脅威を感じる回路が作動するためだと説明した。



さらに、このメカニズムを「テリトリー（縄張り）争い」に例えて解説。尖閣諸島の領有権問題が人間同士だからこそ深刻な対立になる一方で、「尖閣諸島にヤギがいるからって我々怒んないじゃない」と述べ、異種間の争いには発展しないと指摘する。AIやロボットは、人間にとってこの「ヤギ」と同じく、競争相手として認識されない「蚊帳の外」の存在であると断じた。



最後に茂木氏は、「仕事がAIに奪われる」という議論も、人間が人間の仕事を奪うのとは全く異なる文脈で捉えられていると語る。重要なのはあくまで「人間同士のテリトリー争い」であり、AIはその枠組みに直接入ってくることはない。これが、AIに本質的な脅威を感じない人間の「身体的真実」であると結論づけた。