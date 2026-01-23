「怖い怖い怖い」「なんか言って」ムロツヨシ、50歳の誕生日直前にインスタ投稿全消し＆謎動画を公開！
俳優のムロツヨシさんは1月22日、自身のInstagramを更新。今までの投稿を全部削除し、1本の動画を公開しました。
【写真】ムロツヨシ、誕生日直前にインスタ投稿全消し
「ムロツヨシ生まれ変わるの巻？」ムロさんは、1月23日の50歳の誕生日を直前に控え、今までのInstagramの投稿をすべて削除し、1本の動画を公開しています。動画では、最近のInstagramで公開されてきた、さまざまな姿に扮した自身の写真を白いペンキで1枚ずつ塗りつぶしていくムロさんの姿が映し出されています。
誕生日直前の意味深な動画にコメントでは、「どした？？ 何が合った？ 怖いよぉ」「明日から新たなムロさんにかわるのかなぁ?!」「楽しみより、怖いが勝るのですが…」「ムロツヨシ生まれ変わるの巻？」「50歳へのスタート前夜祭」「なんで、消しちゃうの？」「怖い怖い怖い」「なんか言って」との声が寄せられています。
「#わたしの喜劇史」最近の自身のInstagramの投稿では、「#わたしの喜劇史」とハッシュタグを添えて、女装やアニメのキャラクター、リアルな生首姿など、さまざまな姿に扮した自身の過去の写真を披露していたムロさん。中にはムロさんの原型をとどめていない別人級の変装や“可愛すぎる”との声が寄せられた女装姿も。誕生日直前の謎動画はその後も投稿されており、50歳になる節目の誕生日に何が起こるのか注目が集まっています。(文:福島 ゆき)
