俳優の中村倫也（39）が24日に放送されたTBSのグルメバラエティー「バナナマンのせっかくグルメ！！」（日曜後7・00）に出演。ロケ中に連絡を取り合っていた友達の正体に、VTRを見守っていたスタジオが騒然となる場面があった。今回のゲストは中村と俳優のムロツヨシ。訪れたのは日村勇紀の地元でもある神奈川県相模原。1軒目を終え、相模原駅の商店街に向かって歩いていると、中村が「ちょっとムロさん、一瞬いいですか?」