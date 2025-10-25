ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > ムロツヨシが嬉し大笑いした「お店の娘さんが発した一言」 ムロツヨシ エンタメ・芸能ニュース スポーツ報知 ムロツヨシが嬉し大笑いした「お店の娘さんが発した一言」 2025年10月25日 22時20分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと ムロツヨシが25日にInstagramで、ある飲食店での出来事をつづった 「お店の娘さん」が友人と挨拶に来てくれて、ある一言を発したという 「勇者ヨシヒコは義務教育だよっ」と話したのを聞き、ムロは大笑いしたそう ◆ムロツヨシが「初めて聞くワードに嬉し大笑い」と報告 この投稿をInstagramで見る ムロツヨシ(@murotsuyoshi0123)がシェアした投稿 記事を読む おすすめ記事 「心臓は破裂していたと」絶命間際に最後の張り手 クマの生命力にアルピニストも恐怖「低山での山トレは恐ろしくて」 2025年10月25日 15時5分 東京ディズニーランド「美女と野獣」で子どもが救急搬送 「安全ベルトが首にかかり苦しんでいる」と通報 2025年10月23日 15時32分 板野友美 タクシー乗車中に「降りてください！」道路の真ん中で降ろされる「怒りだして。機嫌悪かったのかもしれない。お腹空いてたのかな？」 2025年10月24日 19時42分 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分 小野田大臣、好きなアニメ聞かれ「私、だいぶ嫌われている人間」「非常に、非常に難しくて」「小野田が好きということで、嫌な思いをされる方もいらっしゃる」苦笑しつつ回答 2025年10月24日 11時22分