吉高由里子がショートカットにピンクの長袖シャツにオーバーオール、短く切った髪型というスタイルが、これまでのイメージとはまったく違っていた──。女優の吉高由里子（37）である。４月上旬の深夜、東京・日本橋（中央区）で吉高とムロツヨシ（50）がドラマの撮影に臨んでいた。「３月20日にNetflix新シリーズの制作発表が行われ、吉高が主演、ムロが共演することが報じられました。ドラマのタイトルは未定ですが、ストーリー