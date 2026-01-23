この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「花屋ユウの偏愛TV」が「【全制覇】ユニバのディスカバリーレストランでバーガー全部食べてきた」と題した動画を公開。ユニバーサル・スタジオ・ジャパン内の「ディスカバリー・レストラン」で提供されるメインのハンバーガーを、期間限定メニューも含めて全てレビューした。



動画はまず、価格4,500円の「T-REX ガーリックトマト・ビーフバーガーセット」からスタート。黒いバンズにオニオンブロッサムとローストビーフが挟まれた迫力満点の見た目で、花屋ユウ氏は「見た目の迫力、味、共に最高」と評価。当初は「思っていたよりも結構優しい味かもしれない」とコメントしたが、後からくるトマトソースの辛さに「ちょっと刺激的な味がしますね」と述べ、子どもには辛い可能性を指摘した。



続けて、過去の映像として夏季限定で提供されていた「ワンピース」とのコラボメニューも紹介。「ルフィのスタミナビーフバーガーセット」はパティ、ベーコン、オニオンリング、ローストビーフが入っており、花屋氏は「ありとあらゆる肉を一度に食べられる」とそのボリュームに驚きを見せた。さらに「モササウルスフィッシュバーガーセット」や「ラプトル・スモーキーBBQビーフバーガーセット」も実食し、「全部のバーガー食べたけど、全部美味い」と全てのメニューに高い評価を与えた。



動画の最後で、花屋氏がこのレストランを頻繁に利用する理由が明かされた。それは「席数がとても多い」ことと、回転率の良さだという。パーク内でレストランが混雑する日でも比較的座席を確保しやすいため、食事場所に困った際の選択肢として強く推奨できると結論付けた。