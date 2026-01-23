Snow Manの目黒蓮が、2021年放送のドラマ『教場II』出演時のビジュアルで再び注目を集めている。

映画『教場 Reunion／Requiem』の公式SNSが、登場人物を紹介する「登場人物FILE」を公開し、凛とした制服姿の目黒が登場した。

■目黒蓮の制服ビジュアルが再び話題に

投稿されたのは、「登場人物FILE.03」として紹介された【200期卒業生】のひとり、杣利希斗（目黒蓮）のビジュアル（写真3枚目）。

短髪にスクエア型メガネをかけ、紺色の制服に身を包んだ姿が印象的だ。

杣利は警察一家に生まれ、冷静な観察眼を持つ人物という設定。すっと背筋を伸ばした立ち姿と、感情を抑えたような表情からは、役柄の冷静さや芯の強さがにじみ出ている。

今回あらためて公開されたビジュアルに、ファンからは「超絶かっこいい」「短髪×メガネが強すぎ」「短髪似合いすぎて好き」「メガネ姿もいい男すぎる」「何年経っても色あせないビジュ」といった声が相次いで寄せられている。

俳優としての転機ともなった『教場』出演時の姿は、今なお多くのファンの記憶に刻まれているようだ。

■映画『教場 Reunion』本ビジュアルにも登場

