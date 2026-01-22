2025Ç¯¤ËÇä¤ì¤¿¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¡Ê¥·¥ê¡¼¥ºÊÌ¡ËTOP10¡¢iPad¤¬1°Ì¤«¤é6°Ì¤Þ¤Ç¤òÀê¤á¤ë
¡¡¡ÖBCN¥é¥ó¥¥ó¥°¡×2025Ç¯¤ÎÇ¯¼¡½¸·×¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¤Î¼ÂÇäÂæ¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
1°Ì¡¡11¥¤¥ó¥ÁiPad Wi-Fi 128GB¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë
2°Ì¡¡10.9¥¤¥ó¥ÁiPad Wi-Fi 64GB¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë
3°Ì¡¡11¥¤¥ó¥ÁiPad Air Wi-Fi 128GB(2nd)¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë
4°Ì¡¡iPad mini Wi-Fi 128GB(7th)¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë
5°Ì¡¡11¥¤¥ó¥ÁiPad Air Wi-Fi 256GB(2nd)¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë
6°Ì¡¡11¥¤¥ó¥ÁiPad Wi-Fi 256GB¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë
7°Ì¡¡LUCA Tablet TE10D1M64¡Ê¥¢¥¤¥ê¥¹¥ª¡¼¥ä¥Þ¡Ë
8°Ì¡¡Galaxy Tab A9+¡ÊSAMSUNG¡Ë
9°Ì¡¡11¥¤¥ó¥ÁiPad Air Wi-Fi 128GB¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë
10°Ì¡¡10.9¥¤¥ó¥ÁiPad Wi-Fi 256GB¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë
¡ö¡ÖBCN¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¼çÍ×²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡¦¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤«¤é¥Ñ¥½¥³¥óËÜÂÎ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²ÈÅÅ¤Ê¤É¤Î¼ÂÇä¥Ç¡¼¥¿¤òËèÆü¼ý½¸¡¦½¸·×¤·¤Æ¤¤¤ëPOS¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÅ¹Æ¬»Ô¾ì¤ÎÌó4³ä¡Ê¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î¾ì¹ç¡Ë¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
