25歳で年商40億円の経営者、次なる夢は「弁護士と格闘家」 異色のキャリアプランを語る
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「街角給与明細」が公開した動画「若手凄腕経営者にインタビュー」に、25歳の建設業経営者の男性が登場。年商40億円を達成したという男性は、成功の秘訣について「自分がすごいって勘違いするんですよ。そしたら大体できます」と独自の哲学を語った。
登場したのは、25歳で建設業の会社を経営しているという男性。高校を卒業してから事業を始め、現在の年商は「40億いったんですよ」と明かした。22歳の頃には800万円のロレックス・デイトナを購入したといい、若くして大きな成功を収めていることがうかがえる。
インタビュアーから「何が秀でてると思いますか？」と成功の要因を問われると、男性は「自分がすごいって勘違いするんですよ」と即答。「そしたら大体できます」と続け、「あとは運です。僕は運が良かったんで成功しました」と謙虚な一面も見せた。
お金を稼いだことで幸福度は「増したと思います」と語る男性。将来の夢については「しこたままずお金稼ぐっていうのは大前提であるんですけど」とした上で、「現金で100億は持ちたいなって二十歳のときに思ってた」と壮大な目標を掲げた。さらに、お金を稼いだ先には「弁護士と格闘技です」という意外な夢があることも告白。「弁護士ってかっこよくないですか？」と語り、すでに司法試験の勉強も始めているという。
動画では、裁判の傍聴にもよく行くと明かし、「これ、俺が弁護士になったらもっと強いな」と感じることがあると語った男性。桁外れの成功を収めながらも、常に新たな目標に向かって突き進む、そのユニークな野心と価値観が垣間見えるインタビューとなっている。
登場したのは、25歳で建設業の会社を経営しているという男性。高校を卒業してから事業を始め、現在の年商は「40億いったんですよ」と明かした。22歳の頃には800万円のロレックス・デイトナを購入したといい、若くして大きな成功を収めていることがうかがえる。
インタビュアーから「何が秀でてると思いますか？」と成功の要因を問われると、男性は「自分がすごいって勘違いするんですよ」と即答。「そしたら大体できます」と続け、「あとは運です。僕は運が良かったんで成功しました」と謙虚な一面も見せた。
お金を稼いだことで幸福度は「増したと思います」と語る男性。将来の夢については「しこたままずお金稼ぐっていうのは大前提であるんですけど」とした上で、「現金で100億は持ちたいなって二十歳のときに思ってた」と壮大な目標を掲げた。さらに、お金を稼いだ先には「弁護士と格闘技です」という意外な夢があることも告白。「弁護士ってかっこよくないですか？」と語り、すでに司法試験の勉強も始めているという。
動画では、裁判の傍聴にもよく行くと明かし、「これ、俺が弁護士になったらもっと強いな」と感じることがあると語った男性。桁外れの成功を収めながらも、常に新たな目標に向かって突き進む、そのユニークな野心と価値観が垣間見えるインタビューとなっている。
関連記事
年収1000万超え営業マンが激白、バブル崩壊で“手当20万円→5万円”に…それでも仕事を辞めなかったワケ
21歳学童の先生が明かす仕事の悩み「子供が可愛くて注意できない」恋愛では“浮気”も経験
「彼女、頭良くて可愛い」友人のノロケを横目に…男子大学生が明かした“彼女いない歴＝年齢”のリアル
チャンネル情報
街中でお金事情を調査していくエンタメチャンネルです。