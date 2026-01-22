この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「街角給与明細」が公開した動画「若手凄腕経営者にインタビュー」に、25歳の建設業経営者の男性が登場。年商40億円を達成したという男性は、成功の秘訣について「自分がすごいって勘違いするんですよ。そしたら大体できます」と独自の哲学を語った。



登場したのは、25歳で建設業の会社を経営しているという男性。高校を卒業してから事業を始め、現在の年商は「40億いったんですよ」と明かした。22歳の頃には800万円のロレックス・デイトナを購入したといい、若くして大きな成功を収めていることがうかがえる。



インタビュアーから「何が秀でてると思いますか？」と成功の要因を問われると、男性は「自分がすごいって勘違いするんですよ」と即答。「そしたら大体できます」と続け、「あとは運です。僕は運が良かったんで成功しました」と謙虚な一面も見せた。



お金を稼いだことで幸福度は「増したと思います」と語る男性。将来の夢については「しこたままずお金稼ぐっていうのは大前提であるんですけど」とした上で、「現金で100億は持ちたいなって二十歳のときに思ってた」と壮大な目標を掲げた。さらに、お金を稼いだ先には「弁護士と格闘技です」という意外な夢があることも告白。「弁護士ってかっこよくないですか？」と語り、すでに司法試験の勉強も始めているという。



動画では、裁判の傍聴にもよく行くと明かし、「これ、俺が弁護士になったらもっと強いな」と感じることがあると語った男性。桁外れの成功を収めながらも、常に新たな目標に向かって突き進む、そのユニークな野心と価値観が垣間見えるインタビューとなっている。