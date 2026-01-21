Awich × ALI、TVアニメ『ゴールデンカムイ』最終章OPテーマとなる「黄金の彼方」MVが公開！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

1月5日から放送もスタートしたTVアニメ『ゴールデンカムイ』最終章。そのOPテーマとなるAwich × ALI「黄金の彼方」のMusic Videoが公開された。

日本のHIPHOP界を牽引し、海外でも精力的に活動を広げるラッパー・Awich(エーウィッチ)と、TVアニメ『ゴールデンカムイ』ファンにはお馴染みとなった第四期のOPテーマ「NEVER SAY GOODBYE feat. Mummy-D」を担当したALI(アリ)によるコラボレーション楽曲。

Music Videoは、映像監督の堀田英仁によるもの。撮影は夏の関東と、冬の北海道・釧路と季節を越えて敢行され、壮大なスケールな作品となっており、北海道が舞台であるアニメ『ゴールデンカムイ』の世界観にもリンクしているとも言える。

＜Awichコメント＞

ゴールデンカムイに描かれる命の連鎖、祈りや裏切り、絆と決意。その物語をALIと共に歌にできたことを誇りに思います。アイヌは沖縄とも似ているなと感じていて、大地と共に生き、時に抑圧されながらも文化を守ってきた魂の共鳴を感じながら、『黄金の彼方』を作りました。これは、戦い抜く人たちへの賛歌です。終幕に向かう全ての瞬間に敬意を込めて作りました。物語と共に、この歌もあなたの記憶に刻まれますように。

＜ALIコメント＞

本当にこの話をいただき、驚愕と感謝に尽きる想いでした。

ゴールデンカムイへの気持ちすべてを第四期OPテーマの「NEVER SAY GOODBYE feat. Mummy-D」に託すつもりで作ったので、今作は更なる一歩へ、深く、深く、そして、愛情を伝えたい気持ちで挑ませていただきました。

AwichさんとChaki Zulu さん、そして、前作でも一緒に作った相方のRyo’LEFTY’Miyataくんと全員で

僕1人では見たことない、見ることが出来ない景色まで、100%ピュアな作品への愛で辿りつけた事を本当に嬉しく思います。

物語の最終章、

黄金の彼方にてあなたは何を見つける？

ゴールデンカムイよ永遠なれ！

音楽万歳！！！

●リリース情報

Awich × ALI

「黄金の彼方」

作詞：Awich, LEO

作曲：Chaki Zulu, LEO, Ryo’LEFTY’Miyata

編曲：Chaki Zulu

配信リンクはこちら

https://lnk.to/GoldenHorizon

CD：2026年3月18日発売

【期間生産限定盤（CD+Blu-ray）】

品番：KSCL-3642〜3643

価格：￥2,000（税込）

※ジャケット及び商品詳細は後日発表

予約はこちら

https://bio.to/GoldenHorizon_CD

●作品情報

TVアニメ『ゴールデンカムイ』



TVアニメ最終章 毎週月曜好評放送中ッ＆Prime Videoにて見放題独占配信!!

【スタッフ】

原作：野田サトル（集英社ヤングジャンプ コミックス刊）

チーフディレクター：すがはらしずたか

シリーズ構成：高木登

キャラクターデザイン：山川拓己

美術監督：渋谷幸弘／三宅真央

色彩設計：福田由布子

撮影監督：織田頼信

編集：池田康隆

音響監督：明田川仁

音響制作：マジックカプセル

アイヌ語監修：中川裕

ロシア語監修：Eugenio Uzhinin

音楽：末廣健一郎

OPテーマ：Awich × ALI「黄金の彼方」

EDテーマ：Ken Yokoyama「The Ballad」

アニメーション制作：ブレインズ・ベース

製作：ゴールデンカムイ製作委員会

【キャスト】

杉元佐一：小林親弘

アシ(リ)パ：白石晴香

白石由竹：伊藤健太郎

鶴見中尉：大塚芳忠

土方歳三：中田譲治

尾形百之助：津田健次郎

牛山辰馬：乃村健次

永倉新八：菅生隆之

二階堂浩平：杉田智和

宇佐美上等兵：松岡禎丞

月島軍曹：竹本英史

鯉登少尉：小西克幸

海賊房太郎：関智一

©野田サトル／集英社・ゴールデンカムイ製作委員会

