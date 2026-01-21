Awich × ALI、TVアニメ『ゴールデンカムイ』最終章OPテーマとなる「黄金の彼方」MVが公開！
1月5日から放送もスタートしたTVアニメ『ゴールデンカムイ』最終章。そのOPテーマとなるAwich × ALI「黄金の彼方」のMusic Videoが公開された。
日本のHIPHOP界を牽引し、海外でも精力的に活動を広げるラッパー・Awich(エーウィッチ)と、TVアニメ『ゴールデンカムイ』ファンにはお馴染みとなった第四期のOPテーマ「NEVER SAY GOODBYE feat. Mummy-D」を担当したALI(アリ)によるコラボレーション楽曲。
Music Videoは、映像監督の堀田英仁によるもの。撮影は夏の関東と、冬の北海道・釧路と季節を越えて敢行され、壮大なスケールな作品となっており、北海道が舞台であるアニメ『ゴールデンカムイ』の世界観にもリンクしているとも言える。
＜Awichコメント＞
ゴールデンカムイに描かれる命の連鎖、祈りや裏切り、絆と決意。その物語をALIと共に歌にできたことを誇りに思います。アイヌは沖縄とも似ているなと感じていて、大地と共に生き、時に抑圧されながらも文化を守ってきた魂の共鳴を感じながら、『黄金の彼方』を作りました。これは、戦い抜く人たちへの賛歌です。終幕に向かう全ての瞬間に敬意を込めて作りました。物語と共に、この歌もあなたの記憶に刻まれますように。
＜ALIコメント＞
本当にこの話をいただき、驚愕と感謝に尽きる想いでした。
ゴールデンカムイへの気持ちすべてを第四期OPテーマの「NEVER SAY GOODBYE feat. Mummy-D」に託すつもりで作ったので、今作は更なる一歩へ、深く、深く、そして、愛情を伝えたい気持ちで挑ませていただきました。
AwichさんとChaki Zulu さん、そして、前作でも一緒に作った相方のRyo’LEFTY’Miyataくんと全員で
僕1人では見たことない、見ることが出来ない景色まで、100%ピュアな作品への愛で辿りつけた事を本当に嬉しく思います。
物語の最終章、
黄金の彼方にてあなたは何を見つける？
ゴールデンカムイよ永遠なれ！
音楽万歳！！！
●リリース情報
Awich × ALI
「黄金の彼方」
作詞：Awich, LEO
作曲：Chaki Zulu, LEO, Ryo’LEFTY’Miyata
編曲：Chaki Zulu
配信リンクはこちら
https://lnk.to/GoldenHorizon
CD：2026年3月18日発売
【期間生産限定盤（CD+Blu-ray）】
品番：KSCL-3642〜3643
価格：￥2,000（税込）
※ジャケット及び商品詳細は後日発表
予約はこちら
https://bio.to/GoldenHorizon_CD
●作品情報
TVアニメ『ゴールデンカムイ』
TVアニメ最終章 毎週月曜好評放送中ッ＆Prime Videoにて見放題独占配信!!
【スタッフ】
原作：野田サトル（集英社ヤングジャンプ コミックス刊）
チーフディレクター：すがはらしずたか
シリーズ構成：高木登
キャラクターデザイン：山川拓己
美術監督：渋谷幸弘／三宅真央
色彩設計：福田由布子
撮影監督：織田頼信
編集：池田康隆
音響監督：明田川仁
音響制作：マジックカプセル
アイヌ語監修：中川裕
ロシア語監修：Eugenio Uzhinin
音楽：末廣健一郎
OPテーマ：Awich × ALI「黄金の彼方」
EDテーマ：Ken Yokoyama「The Ballad」
アニメーション制作：ブレインズ・ベース
製作：ゴールデンカムイ製作委員会
【キャスト】
杉元佐一：小林親弘
アシ(リ)パ：白石晴香
白石由竹：伊藤健太郎
鶴見中尉：大塚芳忠
土方歳三：中田譲治
尾形百之助：津田健次郎
牛山辰馬：乃村健次
永倉新八：菅生隆之
二階堂浩平：杉田智和
宇佐美上等兵：松岡禎丞
月島軍曹：竹本英史
鯉登少尉：小西克幸
海賊房太郎：関智一
©野田サトル／集英社・ゴールデンカムイ製作委員会
関連リンク
TVアニメ『ゴールデンカムイ』公式サイト
https://www.kamuy-anime.com/
Awichオフィシャルサイト
https://awich098.com/
ALIオフィシャルサイト
https://alienlibertyinternational.com/