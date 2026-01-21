¡Ú³ÚÅ·Â®Êó¡Û³ÚÅ·¶ä¹Ô¡ÖºÇ¶¯ÍÂ¶â¡×¤Ï¤¤¤Ä¤«¤é¡©ºÇÂç¶âÍø0.64%¤Î¾ò·ï¤ÈÃí°ÕÅÀ¤ò²òÀâ
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ý¥¤³è¤ÈÅê»ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥Í¥³»³»á¤¬¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Í¥³»³ ¥Ý¥¤³è¤ÈÅê»ñ¡×¤ÇÆ°²è¡Ö¡ÚºÇ¶¯¤ÇÁð¡Û³ÚÅ·ºÇ¶¯ÍÂ¶â¤È¤Ï¡© ³ÚÅ·¶ä¹Ôx³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡×¤ò¸ø³«¡£³ÚÅ·¶ä¹Ô¤È³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤¬Ï¢·È¤·¡¢2026Ç¯2·î¤è¤êÉáÄÌÍÂ¶â¶âÍø¤¬ºÇÂçÇ¯0.64%¤È¤Ê¤ë¿·¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖºÇ¶¯ÍÂ¶â¡×¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£
¡ÖºÇ¶¯ÍÂ¶â¡×¤Ï¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤Î·ÀÌó¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë³ÚÅ·¶ä¹Ô¤ÎÉáÄÌÍÂ¶â¶âÍø¤òÍ¥¶ø¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ë¡£¥Í¥³»³»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºÇÂç¶âÍø¤Ç¤¢¤ëÇ¯0.64%¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤ÎÎÁ¶â¥×¥é¥ó¡ÖRakutenºÇ¶¯¥×¥é¥ó¡×¤ËÆ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖU-NEXT¡×¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÖRakutenºÇ¶¯U-NEXT¡×¤Î·ÀÌó¼Ô¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÄÌ¾ï¤Î¡ÖRakutenºÇ¶¯¥×¥é¥ó¡×·ÀÌó¼Ô¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ºÇÂçÇ¯0.56%¤È¤Ê¤ë¡£
¤³¤ÎºÇÂç¶âÍø¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¥Üー¥Ê¥¹¶âÍø¤äÍ¥¶ø¶âÍø¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤ÇÃ£À®¤µ¤ì¤ë¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î1Æü²þÄê¸å¤ÎÄÌ¾ï¶âÍø¤Ë¡¢³ÚÅ·¾Ú·ô¤È¤Î¸ýºÂÏ¢·È¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Þ¥Íー¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡×¤ÎÍ¥¶ø¶âÍø¡¢³Æ¼ï¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤è¤ë¥Üー¥Ê¥¹¶âÍø¡¢¤½¤·¤Æº£²ó¤Î³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ëÏ¢·È¤Ë¤è¤ë¥Üー¥Ê¥¹¶âÍø¤¬¾å¾è¤»¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤À¡£
Æ°²èÆâ¤Ç¥Í¥³»³»á¤Ï¡¢Â¾¹Ô¤Î¤µ¤é¤Ë¹â¤¤¶âÍø¤ÈÈæ³Ó¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¡ÊÂ¾¹Ô¤Ï¡ËÍÎÁ¥µー¥Ó¥¹¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¿¶¹þ»þ´Ö¤ËÀ©Ìó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£³ÚÅ·¶ä¹Ô¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ÏÍøÊØÀ¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢³ÚÅ·¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ÏÃí¼á¤¬Â¿¤¯Ê£»¨¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¡ÖÃ¯¤Ç¤â¡ÊºÇÂç¶âÍø¤ò¡Ë¼è¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö³ÚÅ·¿®¼Ô¤À¤±¡×¤È¡¢ºÇÂç¶âÍø¤òµý¼õ¤¹¤ë¤Ë¤ÏÊ£¿ô¤Î³ÚÅ·¥µー¥Ó¥¹¤ò¿¼¤¯ÍøÍÑ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ëÅÀ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
³ÚÅ·¶ä¹Ô¤Î¡ÖºÇ¶¯ÍÂ¶â¡×¤Ï2026Ç¯2·î¥¹¥¿ー¥ÈÍ½Äê¡£ºÇÂç¶âÍø¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¡ÖRakutenºÇ¶¯U-NEXT¡×¥×¥é¥ó¤Î·ÀÌó¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Þ¥Íー¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤ÎÀßÄê¤ä³Æ¼ï¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ø¤Î»²²Ã¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
