びん長まぐろや〆さばを使用した創作寿司！スシロー「きまぐれクック」監修メニュー
回転寿司チェーン「スシロー」に、コラボ2回目となる、チャンネル登録者数1,460万人の人気YouTuber「きまぐれクック」さん監修メニュー全6種類が登場。
2026年1月21日からは創作すしを3種類、2月9日からは創作すし2種類とスイーツ1種類が販売されます☆
スシロー「きまぐれクック」監修メニュー
販売開始日：2026年1月21日（水）より順次
販売店舗：全国のスシロー店舗
※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPで確認できます
※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」では取扱いがありません
スシローに、YouTubeチャンネル登録者数1,460万人を誇る、魚捌き系YouTuber「きまぐれクック」さんとのコラボメニューが登場。
2025年に実施されたコラボでは、かねこ氏の“すし屋になりたい”という夢の実現がきっかけとなり、記録的な大反響を呼びました。
待望の2回目となる今回のテーマは、スシローの社長直々の依頼による「びん長まぐろのさらなる美味しさの追求」です。
アレンジが難しいと言われる「びん長まぐろ」を、いかに喜んでもらえる一皿へ進化させるか試行錯誤し、納得のいくメニューが完成しました。
今回のコラボでは、前回よりもメニュー数を増やし、1月21日（水）からは創作すしが3種類、2月9日（月）からは創作すしが2種類にスイーツ1種類と、全6メニューをきまぐれクックさんが監修。
店内でのひと手間だけでなく、きまぐれクック監修だからこそ生まれた、ありそうでなかった新たな組み合わせの創作すしと、見た目もかわいいスイーツが楽しめます☆
第1弾：きまぐれクック監修 煮切り醤油漬けびん長オクラのせ
価格：120円(税込)〜
販売期間：2026年1月21日（水）〜販売予定総数111万食が完売次第終了
煮切り醤油で漬けにしたびん長まぐろに昆布を重ねて旨みをプラスした「煮切り醤油漬けびん長オクラのせ」
トッピングのオクラの食感、昆布とびん長まぐろの旨みの相性が抜群な一皿です。
第1弾：きまぐれクック監修 煮切り醤油漬けびん長キムチマヨのせ
価格：120円(税込)〜
販売期間：2026年1月21日（水）〜販売予定総数133万食が完売次第終了
煮切り醤油で漬けにしたびん長まぐろに昆布を重ね、昆布の旨みをプラスした「煮切り醤油漬けびん長キムチマヨのせ」
キムチマヨをトッピングした、マヨのコクとキムチの辛み、びん長まぐろの旨みが相性抜群なメニューです。
第1弾：きまぐれクック監修 天然〆さば梅おろしのせ
価格：180円(税込)￥〜
販売期間：2026年1月21日（水）〜販売予定総数108万食が完売次第終了
天然〆さばに大根おろしと大葉、梅肉をトッピングした「天然〆さば梅おろしのせ」
酸味のあるネタ（〆さば）×酸味のあるトッピング（梅肉）という、今までありそうでなかった組合せです。
1貫はそのままで、もう1貫はガリをのせて食感をプラスしたきまぐれクックおすすめのアレンジも試すことができます。
第2弾：きまぐれクック監修 煮切り醤油漬けびん長とろろのせ
価格：120円(税込)〜
販売期間：2026年2月9日（月）〜販売予定総数85万食が完売次第終了
煮切り醤油で漬けにしたびん長まぐろに昆布と出汁を合わせたとろろ、ねぎをトッピングした「煮切り醤油漬けびん長とろろのせ」
漬けにしたびん長まぐろの上品な味わいに昆布、とろろの旨みが加わった、きまぐれクック監修の逸品です。
第2弾：きまぐれクック監修 ボイル本ずわい蟹 柚子胡椒かにみそ
価格：360円(税込)〜
販売期間：2026年2月9日（月）〜販売予定総数38.3万食が完売次第終了
ボイル本ずわい蟹に、かにみそと柚子胡椒を混ぜてトッピングした「ボイル本ずわい蟹 柚子胡椒かにみそ」
柚子胡椒の香りとピリッとした辛み、かにみその濃厚なコクが本ずわい蟹の旨みを引き立てます。
※かにみそは、複数種類の蟹を使用する場合があります
第2弾：きまぐれクック監修 おさかなパフェ〜ゆず味仕立て〜
価格：400円(税込)〜
販売期間：2026年2月9日（月）〜販売予定総数27万食が完売次第終了
柑橘好きなきまぐれクック監修で、見た目もかわいい、ゆず味のさわやかなパフェが登場！まるで魚が海を泳いでいるような見た目のパフェ。
シャーベット、ゼリー、ムースにゆずを使用した、まさにゆずづくしな逸品です。
見た目も味もどちらも楽しめる、きまぐれクックとスシローカフェ部の想いが詰まったコラボスイーツになっています。
※はちみつを使用しています
魚捌き系人気YouTuber「きまぐれクック」とは
きまぐれクックYouTube動画：https://youtu.be/bIyIgk4q0CA
YouTubeチャンネル登録者数1,460万人を誇る、華麗な包丁捌きでさまざまな魚を捌く「魚捌き系YouTuber」、きまぐれクックさん。
普段はなかなか見る事ができない巨大な魚や珍しい魚を捌き海外からも注目され、老若男女から高い支持を得ています。
今回のコラボの商品化に至るまでの様子や開発背景は、「きまぐれクック」のYouTubeチャンネルにて動画で紹介。
びん長まぐろを華麗に捌いている様子やたくさん試作をしている風景を見ることができます。
※YouTubeチャンネルの登録者数は、2025年12月時点です
きまぐれクックさんのコメント
スシローさんコラボ第2弾！
今回はスシローさんからミッションをいただいて挑戦させていただきました！
「びん長まぐろを美味しく仕上げる」このテーマに合わせて、僕らしいアレンジを真剣に考えました。
びん長まぐろという真っ白なキャンパスにオクラやとろろ、昆布の旨みを追加して、味も食感も楽しめるおすしを作らせていただいています！
長い期間をかけてやっと完成した集大成のコラボすしです。
ぜひ皆さんにも食べていただき、感想を聞かせてください！
びん長まぐろ以外にもアレンジしたおすしもあるのでぜひ皆さん食べてみてくださいね！
スシローさんでお待ちしております！
店内でのひと手間だけでなく、「きまぐれクック」さん監修だからこそ生まれた、ありそうでなかった新たな組み合わせの創作すしと、見た目もかわいいスイーツ。
スシローにて2026年1月21日より順次販売されている「きまぐれクック」監修メニューの紹介でした☆
